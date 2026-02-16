Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torrent rinde homenaje a su Fallera Mayor Infantil, Sara Magán Miquel

La próxima cita será el sábado 21 de febrero con la macrodespertà y la Crida a los pies de la Torre

Homenaje a la fallera mayor infantil de Torrent.

Redacción Levante-EMV

Torrent

La ciudad de Torrent ha celebrado un emotivo homenaje a su Fallera Mayor Infantil, Sara Magán Miquel, y a su Corte de Honor, formada por Elsa Aranda, María Sánchez, Patricia Barila, Martina Fernández, Maria Bonet, Olga García, Carla Linares y Olivia Chust. El acto, organizado por la Junta Local Fallera, tuvo lugar como es habitual una semana antes de la Crida, uno de los momentos más esperados del calendario fallero y que da paso a las Fallas 2026.

La Fallera Mayor Infantil de Torrent, Sara Magán, y su Corte de Honor, junto a la Fallera Mayor, Andrea Adelantado Montoya, fueron recibidas por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal de Fallas, Aitor Sánchez.

Durante el acto, la alcaldesa dio la bienvenida a todos los asistentes y tuvo un recuerdo especial para la Fallera Mayor Infantil de Torrent de 2025, Ana Barberá, y su Corte de Honor, quienes también estuvieron presentes en este homenaje.

Homenaje a la fallera mayor infantil de Torrent.

La comida contó con la presencia de los representantes infantiles de las 28 fallas de la ciudad, así como de destacadas personalidades del ámbito cultural y festivo. Por su parte, la Fallera Mayor Infantil de Torrent, Sara Magán Miquel, agradeció a todos los asistentes su presencia y brindó junto a su Corte de Honor por unas buenas Fallas 2026. Como broche a la tarde, tras la comida tuvo lugar el tradicional baile, que puso el punto y final a un día de reconocimiento y convivencia para toda la familia fallera de Torrent.

La próxima cita será el sábado 21 de febrero con la macrodespertà y la Crida a los pies de la Torre, donde las falleras mayores de Torrent 2026 darán la bienvenida a las fiestas josefinas y llamarán a todos a venir a Torrent y disfrutar de sus Fallas 2026.

La fallera mayor infantil con su corte.

