Torrent rinde homenaje a su Fallera Mayor Infantil, Sara Magán Miquel
La próxima cita será el sábado 21 de febrero con la macrodespertà y la Crida a los pies de la Torre
La ciudad de Torrent ha celebrado un emotivo homenaje a su Fallera Mayor Infantil, Sara Magán Miquel, y a su Corte de Honor, formada por Elsa Aranda, María Sánchez, Patricia Barila, Martina Fernández, Maria Bonet, Olga García, Carla Linares y Olivia Chust. El acto, organizado por la Junta Local Fallera, tuvo lugar como es habitual una semana antes de la Crida, uno de los momentos más esperados del calendario fallero y que da paso a las Fallas 2026.
La Fallera Mayor Infantil de Torrent, Sara Magán, y su Corte de Honor, junto a la Fallera Mayor, Andrea Adelantado Montoya, fueron recibidas por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal de Fallas, Aitor Sánchez.
Durante el acto, la alcaldesa dio la bienvenida a todos los asistentes y tuvo un recuerdo especial para la Fallera Mayor Infantil de Torrent de 2025, Ana Barberá, y su Corte de Honor, quienes también estuvieron presentes en este homenaje.
La comida contó con la presencia de los representantes infantiles de las 28 fallas de la ciudad, así como de destacadas personalidades del ámbito cultural y festivo. Por su parte, la Fallera Mayor Infantil de Torrent, Sara Magán Miquel, agradeció a todos los asistentes su presencia y brindó junto a su Corte de Honor por unas buenas Fallas 2026. Como broche a la tarde, tras la comida tuvo lugar el tradicional baile, que puso el punto y final a un día de reconocimiento y convivencia para toda la familia fallera de Torrent.
La próxima cita será el sábado 21 de febrero con la macrodespertà y la Crida a los pies de la Torre, donde las falleras mayores de Torrent 2026 darán la bienvenida a las fiestas josefinas y llamarán a todos a venir a Torrent y disfrutar de sus Fallas 2026.
