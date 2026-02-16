El viento se ceba con Puçol: Cae el muro del campo de fútbol y la cubierta de la piscina
El consistorio realiza labores de valoración con un equipo de técnicos municipales y no descarta solicitar la zona catastrófica para poder acogerse a ayudas de otras administraciones
El muro del campo de fútbol cayó por completo, la cubierta de la piscina municipal voló de igual forma que lo hicieron contenedores, placas solares colocadas en tejados y otro tipo de elementos como carpas o mobiliario público. El temporal de viento que se vivió este fin de semanase cebó especialmente con el municipio de Puçol, que ahora trata de hacer una valoración general de todos los daños acumulados y que tuvieron lugar, sobre todo, un sábado por la tarde de vientos huracanados.
La alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, señalaba a este diario que este lunes un equipo técnico se ha trasladado a las zonas más castigadas para hacer una valoración del daño y que por suerte todos los edificios municipales están asegurados, por lo que pueden reclamar los arreglos al seguro. Asimismo, Carceller solicitará declarar la zona como catastrófica para poder recibir ayudas de otras administraciones para poder arreglar los diversos puntos dañados por el temporal.
Los mayores destrozos han sido en el campo de fútbol, cuyo muro ha caído por completo y también en el polideportivo municipal. La cubierta de la piscina voló, una pared del frontón cayó por completo en una joranda en la que se registraron rachas de viento de hasta 108 kilómetros por hora.
Puçol es un municipio que históricamente sufre más los estragos del viento y aunque el muro del campo de fútbol no es la primera vez que se desestabiliza por este motivo, nunca se había caído por completo. "Siempre hemos tenido incidentes puntuales por el viento. Puçol es una zona que históricamente tenemos más viento porque tenemos el monte Picayo e igual que nos protege de la lluvia, del viento, no", señala la alcaldesa Paz Carceller.
