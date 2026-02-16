Xirivella denuncia el deterioro de la pasarela sobre el Turia que conecta con València
El ayuntamiento ya ha remitido escritos a Demarcación de Carreteras reclamando una actuación urgente tras identificar socavones en el pavimento que dejan ver la estructura inferior
El Ayuntamiento de Xirivella ha denunciado públicamente el "grave estado de deterioro" en el que se encuentra la pasarela peatonal sobre el nuevo cauce del río Turia, que conecta el municipio con el Barrio de la Luz y la ciudad de València. El pavimento presenta importantes socavones y desprendimientos que permiten ver el interior de la estructura, una situación que supone un "evidente peligro para las personas usuarias de esta infraestructura".
La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha advertido de que "no estamos hablando de pequeños desperfectos, sino de un deterioro muy avanzado, con huecos en el suelo por los que se puede ver lo que hay debajo de la pasarela. Es una situación absolutamente inaceptable en una infraestructura que utilizan a diario cientos de usuarios para desplazarse a pie, en bicicleta o en patinete".
"No podemos esperar a que ocurra una desgracia"
Bartual ha subrayado que la pasarela forma parte de un eje de movilidad sostenible en el entorno del río Turia, la ciudad de València y el área metropolitana. “Estamos ante un problema de seguridad pública. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar. Hay que intervenir de manera inmediata”, ha señalado.
La alcaldesa ha explicado que el ayuntamiento ya ha trasladado varios escritos a la Demarcación de Carreteras, administración competente en esta infraestructura, reclamando una actuación urgente de reparación y mantenimiento que garantice unas condiciones adecuadas de uso.
En este sentido, ha recordado que un técnico municipal ya alertó a Demarcación de Carreteras del Gobierno de España tras la caída de una pletina transversal en una de las juntas del carril ciclopeatonal, un incidente que evidencia el avanzado estado de deterioro de la pasarela. "La falta de mantenimiento nos ha llevado a esta situación. Hemos hecho nuestra parte, hemos avisado y hemos pedido soluciones. Ahora hace falta que se actúe con responsabilidad y rapidez", ha afirmado.
