La creación de un bosque drenante y la reubicación de servicios, claves en la reconstrucción de Alaquàs tras la dana

Alaquàs ha dado un paso decisivo en la recuperación tras los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024 con la aprobación en pleno municipal de su Agenda Urbana de Reconstrucción, un documento estratégico que fija las líneas de actuación para “recuperar, reconstruir y relanzar” el municipio, poniendo el foco en la prevención frente a futuros episodios extremos. La creación de un bosque resiliente y drenante en la Alameda Sur, la reubicación de la nave de Servicios Urbanos, la reconstrucción del Centro Juvenil “Nou Espai Jove”, la construcción de una nueva Biblioteca junto al Mercado Municipal y el traslado del Centro de Formación Municipal son las actuaciones que se incluyen para ser financiadas por la Unión Europea.

La hoja de ruta, enmarcada dentro de la Agenda Urbana Española, prioriza especialmente el Objetivo Estratégico 3: prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Con esta herramienta, el ayuntamiento que lidera el socialista Toni Saura, que gobierna junto con Compromís, busca concurrir a la convocatoria de ayudas FEDER dirigida a municipios afectados por la dana, para la que Alaquàs prevé acceder a 9 millones de euros.

Junto a la Agenda Urbana, el consistorio ha validado también el Plan de Actuación Integrado (PAI), el instrumento que aterriza las medidas en proyectos concretos. El plan incluye cinco nuevas actuaciones prioritarias, pensadas tanto para reducir el riesgo de inundaciones como para asegurar servicios esenciales y reforzar equipamientos sociales y culturales.

Alaquàs Agenda de Reconstruccion. / Levante-EMV

En una de las zonas que registró mayor afectación por inundaciones, Alaquàs plantea crear un espacio verde con capacidad de absorción y drenaje, concebido como solución basada en la naturaleza para amortiguar el impacto de lluvias torrenciales y gestionar mejor el agua en episodios extremos.

El traslado de la nave municipal de Servicios Urbanos aparece como una de las máximas prioridades por su carácter de servicio de emergencia. El objetivo es ubicarla en una zona no inundable, garantizando que la respuesta municipal (limpieza, apoyo logístico, mantenimiento y otras tareas críticas) pueda operar incluso cuando el agua inutiliza instalaciones actuales.

Reconstrucción y reubicación del Centro Juvenil “Nou Espai Jove”

El plan contempla mover el centro juvenil a un emplazamiento fuera de riesgo de inundación para asegurar la continuidad de un servicio clave para la población joven. El proyecto se vincula además a la creación de infraestructuras sociales que refuercen la inclusión y la cohesión comunitaria.

Una de las actuaciones más ambiciosas pasa por la reforma y ampliación del Mercado Municipal y la integración de un edificio anexo actualmente sin uso para destinarlo a Biblioteca Municipal. El Ayuntamiento plantea así un espacio multifuncional, más eficiente y con impacto en la actividad económica local, además de situarlo en un punto céntrico y fuera de riesgo, con potencial para funcionar como espacio de evacuación en emergencias.

Traslado del Centro de Formación Municipal

Asimismo se prevé trasladar el centro de formación desde su ubicación actual en la calle Cid a la nave que hoy ocupa Servicios Urbanos, una vez reubicada. La intención es evitar que, en episodios de inundación, la ciudadanía deba desplazarse a zonas periféricas y, a la vez, reforzar la oferta formativa con más capacidad y diversidad.

El plan subraya el componente socioeconómico: impulsar la ocupación local y abrir nuevas líneas formativas en un entorno con mejores accesos.

Una reconstrucción con mirada a medio plazo

La Agenda Urbana de Reconstrucción sitúa la experiencia de la dana como punto de inflexión para planificar una Alaquàs más preparada ante el cambio climático: más verde donde hace falta absorber agua, con servicios críticos fuera de peligro y con equipamientos públicos pensados para resistir y seguir funcionando cuando llegan las emergencias.

Con el documento ya aprobado, el siguiente reto será convertir el plan en realidad: concretar proyectos, plazos y licitaciones, y amarrar la financiación europea que permita acelerar una reconstrucción que, en Alaquàs, mira tanto al día después como a la prevención del próximo episodio extremo.