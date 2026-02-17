Alfafar y Aculco colaboran para mejorar la atención integral a familias afectadas por la dana

El Ayuntamiento de Alfafar trabaja en una colaboración con la ONG Aculco con el objetivo de sumar recursos y coordinar esfuerzos para mejorar la atención integral a las familias del municipio, con especial atención a aquellas que siguen arrastrando consecuencias de la dana.

Según ha trasladado el consistorio, la iniciativa busca generar sinergias con el trabajo que ya desarrolla Aculco en Alfafar, centrado en una intervención integral que abarca ámbitos sociales, psicológicos, sanitarios, laborales y jurídicos.

Acompañamiento

Entre las actuaciones que presta la entidad figuran el acompañamiento a personas mayores o dependientes, el apoyo a personas desempleadas o con empleo precario, la gestión de trámites legales y administrativos, la intervención fisioterapéutica y acciones comunitarias, culturales y vecinales orientadas a fortalecer la cohesión social.

Desde el Ayuntamiento subrayan que el objetivo es reforzar y coordinar este despliegue para mejorar el bienestar, la autonomía y la resiliencia de las familias, en un contexto en el que la recuperación tras el episodio de lluvias y daños sigue siendo un reto para parte de la población.

Suma de recursos

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha defendido que la colaboración con entidades como Aculco "nos permite llegar más lejos y ofrecer una respuesta más completa a las necesidades reales de nuestras familias”, destacando que la suma de recursos y experiencia es “clave” para avanzar en la recuperación y fortalecer el tejido social del municipio.

El consistorio enmarca esta línea de trabajo en su estrategia de cooperación con el tejido asociativo y social, con el propósito de garantizar una atención “cercana, coordinada y eficaz” a la ciudadanía.