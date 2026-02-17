Una asociación ecologista de Paterna pide un plan para cuidar el arbolado tras los destrozos del viento

En los últimos días, diversos episodios de viento intenso han provocado la caída de varios árboles en el término municipal de Paterna y su entorno, afectando incluso a infraestructuras clave como la línea 2 de Metrovalencia entre Paterna, La Canyada y L’Eliana. Y algunas calles del barrio de La Canyada.

Desde la Asociación en Defensa del Arbolado de Paterna (ADAP) queremos trasladar nuestra preocupación por la vulnerabilidad que está mostrando el arbolado urbano y periurbano ante fenómenos meteorológicos que, aunque intensos, no deberían traducirse en riesgos para la seguridad.

Aunque las rachas de viento de estos días han alcanzado valores muy elevados, con registros cercanos a los 100 km/h en la comarca, la caída de árboles y ramas de gran porte pone de manifiesto, según esta entidad, "la falta de una gestión preventiva adecuada del arbolado", especialmente en barrios como La Canyada y en los entornos forestales y residenciales próximos a la línea ferroviaria. "No podemos aceptar que cada episodio de viento fuerte se traduzca en árboles desplomados sobre calles, aceras, viviendas o infraestructuras de transporte".

Desde ADAP venimos denunciando, junto con otras entidades vecinales y ecologistas, actuaciones sobre el arbolado que priorizan "soluciones rápidas o meramente estéticas frente a criterios técnicos de seguridad, salud del árbol y adaptación al cambio climático". Entre estos problemas destacan las "podas inadecuadas o inexistentes, la elección de especies poco adecuadas para determinados espacios urbanos y, muy especialmente, las obras de renovación de aceras y servicios que cortan o asfixian las raíces, debilitando la estabilidad de los ejemplares a medio plazo".

Pavimentos contra la seguridad vegetal

Las nuevas aceras, canalizaciones y pavimentaciones que se ejecutan en muchos viales de Paterna se realizan con demasiada frecuencia "sin cuidado para el sistema radicular de los árboles existentes, reduciendo el alcorque, seccionando raíces o aflojando el terreno". Estas intervenciones "comprometen la capacidad de anclaje del árbol en el suelo y contribuyen a que, cuando llegan episodios de viento intenso como los registrados estos días, aumente significativamente el riesgo de vuelco".

Por todo ello, ADAP reclama al Ayuntamiento de Paterna la elaboración y puesta en marcha "urgente" de un plan integral de gestión del arbolado que incluya inventario actualizado, evaluación de riesgo y planificación de actuaciones a medio y largo plazo. La realización de podas "periódicas, equilibradas y respetuosas", siguiendo criterios técnicos de "arboricultura moderna", que favorezcan "copas bien estructuradas y reduzcan la peligrosidad sin dañar la vitalidad del árbol". La revisión de los proyectos de nuevas aceras y reformas urbanas para "garantizar que no se cortan raíces estructurales, se amplían alcorques cuando sea necesario y se emplean soluciones que permitan la correcta aireación y desarrollo radicular".

Las reivindicaciones

Por otra parte, también piden "la paralización de cualquier obra que suponga una agresión irreversible al sistema radicular de los árboles existentes hasta que se evalúen alternativas menos lesivas" y la creación de un protocolo de coordinación entre los servicios de infraestructuras, medio ambiente y protección civil "para actuar preventivamente sobre los ejemplares de mayor riesgo antes de los temporales, evitando talas indiscriminadas posteriores". Asimismo, exigen la reposición del arbolado derribado por el viento y la creación de alcorques en las nuevas aceras para la plantación de nuevos especímenes.

"La ciudadanía de Paterna necesita calles y barrios seguros, pero también necesita sombra, biodiversidad y calidad ambiental, especialmente en un contexto de emergencia climática. Proteger el arbolado no es un lujo, sino una inversión en salud, confort térmico y resiliencia frente a olas de calor y fenómenos extremos", señalan desde ADAP.

Noticias relacionadas

ADAP, por último, "tiende la mano al ayuntamiento y al resto de administraciones competentes para trabajar conjuntamente en un modelo de ciudad que cuide y valore sus árboles, garantizando a la vez la seguridad de las personas y de las infraestructuras". Las caídas registradas estos días deben ser para esta asociación "una llamada de atención para cambiar la forma en que planificamos, podamos y construimos alrededor de los árboles, evitando repetir los errores que hoy estamos pagando con un patrimonio verde cada vez más reducido y vulnerable".