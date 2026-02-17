La atención al desarrollo infantil en Burjassot recibe la visita de alumnado de Logopedia de la UV
El equipo profesional del contrato programa compartió con los futuros logopedas su experiencia en la aplicación de distintas metodologías de terapia comunicativa y en el abordaje interdisciplinar de casos clínicos
Un año más, las técnicas que forman parte de Programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI) del Ayuntamiento de Burjassot han recibido la visita de alumnado del grado de Logopedia de la Universitat de València (UV). Dicho alumnado ha tenido la oportunidad, dentro de las actividades formativas que la universidad impulsa para acercar la práctica profesional a las y los estudiantes, de conocer el funcionamiento y la manera de trabajar y de desarrollo de objetivos de este programa que tiene gran importancia sobre la atención temprana de los menores del municipio.
Durante la jornada, los estudiantes pudieron conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en el ADI de Burjassot, un referente en atención temprana a personas con discapacidad y en el desarrollo de programas. El equipo profesional del contrato programa compartió con los futuros logopedas su experiencia en la aplicación de distintas metodologías de terapia comunicativa y en el abordaje interdisciplinar de casos clínicos.
Durante la visita, el alumnado pudo visitar las instalaciones del Centro Socioeducativo Díaz Pintado, instalación municipal en la que se ubica el ADI, y descubrir los distintos programas de intervención que desarrolla.
El ADI es el servicio municipal de atención dirigido a la población infantil de 0 a 6 años, preferentemente a la de 0 a 3 años, así como a sus familias y entorno. Se trata de un contrato programa que se desarrolla en el marco del Sistema Público Valenciano de los Servicios Sociales y que, en el caso de Burjassot, es gestionado por el Gabinete Psicopedagógico Municipal, coordinado desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Manuela Carrero.
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
- Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
- Imágenes de la tangana final del derbi Levante UD - Valencia CF
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana