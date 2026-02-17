El Día de Andalucía en la Comunitat Valenciana se celebrará en Burjassot, con actuaciones de entidades andaluzas y Lucía Beltrán
El Pabellón Cubierto de Burjassot acogerá el Día de Andalucía en la Comunitat Valenciana el 22 de febrero, con entrada gratuita y un festival folclórico protagonizado por diversas entidades.
El Pabellón Cubierto de Burjassot va a ser la sede de la celebración del Día de Andalucía en la Comunitat Valenciana el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 10.30 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo. Una edición que rinde homenaje a la provincia de Huelva.
La actividad llega de manos de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), contando con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot y de la Entidad Cultural Andaluza Al-Andalus 25 de Burjassot.
Ala citada hora comenzará el acto institucional y el gran festival folclórico andaluz, con la actuación de los cuadros de baile de las entidades adscritas a FECA-CV: Centro Cultural Andaluz de Paterna y de Peñíscola, Casa de Andalucía Asociación Cultural de Silla, Centro Cultural Andaluz de Amigos del Sur de Xirivella, Asociación Cultural Andaluza de Tavernes Blanques, Casa de Andalucía Juan Ramón Jiménez de Alicante, Asociacion Cultural Casa de Andalucía de Algemesí y Asociación Cultural Andaluza de Ontinyent.
La actuación estelar, en directo y patrocinada por la Diputación de Huelva, estará a cargo de Lucía Beltrán.
