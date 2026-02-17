Torrent acoge la Cabalgata del Año Nuevo Chino 2026: consulta toda la programación

Las fuertes rachas de viento que azotaron la Comunitat Valenciana este fin de semana, a consecuencia de la borrasca Oriana, obligaron a cancelar los actos previstos para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino 2026.

Uno de los más esperados era la gran cabalgata que iba a recorrer el centro de València, desde la calle Pelayo hasta la plaza del Ayuntamiento, que se vio aplazada hasta este domingo 22 de febrero. Y el cambio será doble: se traslada de localización y se celebrará por primera vez en Torrent.

Tal como informó en un comunicado el Ayuntamiento de Torrent, será este municipio de l'Horta quien acoja el evento de relevancia cultural e institucional: el próximo domingo 22 de febrero a las 18 horas.

Toda la programación

Además del desfile, Torrent será la sede de las principales celebraciones del Año Nuevo Chino 2026, que según el cómputo tradicional corresponde al año 4724 y estará regido por el Caballo de Fuego. Los actos comenzarán a las 12 horas con el reparto de boletos en la plaza Unión Musical, actividades y foodtrucks. La jornada finalizará con un gran sorteo desde las 20 horas.

Imagen del cartel de la celebración del Año Nuevo Chino. / ED

Además, en la explanada junto a la parada de metro de Torrent Avinguda habrá diferentes talleres desde el mediodía. Entre las actividades más destacadas estarán las exhibiciones de artes marciales, las danzas del León y del Dragón, talleres de caligrafía, ceremonias del té, artesanía y bailes tradicionales. Todo un recorrido pensado para sumergirse de lleno en la cultura china.

La gran Cabalgata del Fuego

A las 18:00 horas del domingo tendrá lugar la gra Cabalgata del Fuego, que recorrerá la avenida del Vedat desde el ayuntamiento hasta la plaza de la Unión Musical. Al finalizar, se realizará a las 20:00 horas el gran sorteo.

La celebración del Año Nuevo Chino no se limitará al domingo 22 de febrero, sino que se alargará hasta el martes 3 de marzo con talleres de manualidades y la fiesta de los Farolillos en la que se iluminará la ciudad de Torrent con los tradicionales farolillos chinos como colofón de las celebraciones.

La alcaldesa de la ciudad, Amparo Folgado, en una reunión el pasado sábado 14 de febrero con el consejero del Consulado General de la República Popular China en España, el Sr. Liang Nan; expresó su satisfacción porque Torrent haya sido seleccionada como la sede del Año Nuevo Chino 2026, un evento que es símbolo de "convivencia, diversidad y enriquecimiento cultural".

Amparo Folgado junto a representantes institucionales y de asociaciones empresariales, culturales y educativas de la comunidad china. / A. Torrent

Por su parte, los representantes de la comunidad china destacaron que esta decisión supone un "paso importante en el fortalecimiento de la amistad entre ambos pueblos, así como una oportunidad para seguir promoviendo la cooperación y el entendimiento mutuo". Desde el ayuntamiento apuntan que esta celebración consolida a Torrent como "un punto de referencia en el diálogo intercultural y la colaboración entre España y China".