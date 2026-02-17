Catarroja forma a su voluntariado en emergencias: una acción pionera para reforzar la preparación ciudadana

El Ayuntamiento de Catarroja acogió ayer, lunes, una sesión formativa en emergencias para el voluntariado de la localidad, una acción pionera en la Comunitat Valenciana ya que, por primera vez, se reunió a personas colaboradoras y voluntarias con el objetivo de incluirles dentro de la propia fase de emergencia, reforzando así la preparación ciudadana ante situaciones de riesgo, especialmente inundaciones.

La formación fue impartida por un equipo en el que se encontraba la experta en prevención y gestión de desastres naturales de la Universidad de Waseda (Japón), Carmen Grau; Yaiza Pérez, de la Universitat de València (UV) y Sergio Palencia, de la Universitat Politècnica de València (UPV). El taller nació con un marcado carácter práctico y como paso previo al simulacro que tendrá lugar mañana miércoles en el municipio.

Esta acción se integra en el Plan de Actuación Municipal contra Inundaciones desarrollado dentro del programa Catarroja Avança y supone un paso adelante en la consolidación de una red local de voluntariado estructurada y preparada para actuar. La iniciativa sigue modelos internacionales como el del Gobierno de Tokio, tal como explicó Grau, donde se integra a la ciudadanía dentro de la gestión de la emergencia al considerarlo positivo y recomendable.

Análisis del mapa de Catarroja

Durante la sesión se dividió a las personas por grupos, según su profesionalización o sus capacidades en prevención, comunicación o evacuación, entre otros. La primera práctica del taller consistió en el análisis del mapa de Catarroja para identificar las zonas inundables y de mayor riesgo, así como los accesos y los mecanismos de comunicación vecinal en caso de emergencia. A continuación, se les animó a trabajar su propio árbol de transmisión de la información por grupos vecinales, capaces de identificar y verificar vulnerabilidades puntuales y recabar la información acerca de sus vecinos y vecinas más próximos de manera organizada. Todo esto se pondrá en práctica mañana miércoles en el simulacro previsto en la localidad.

Esta formación se enmarca en el programa Catarroja Avança, que integra todas las acciones realizadas dentro de la Agenda Urbana de Reconstrucción. Bajo este paraguas, el ayuntamiento ha desarrollado una serie de jornadas participativas. Entre ellas, una sesión informativa sobre autoprotección y gestión de emergencias dirigida al Cecopal y a las unidades básicas de actuación, un taller dirigido al tejido empresarial local, donde se avanzó en la creación de un protocolo de actuación específico para comercios, una jornada desarrollada para la comunidad educativa, así como una sesión formativa a la ciudadanía sobre cómo actuar ante el riesgo de inundación.