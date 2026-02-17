Los CLER piden participar en la visita de líderes europeos a l'Horta Sud: "La reconstrucción no se puede hacer sin los vecinos"

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) piden a la delegación de representantes de gobiernos de la Unión Europea que estos días visita l'Horta Sud para comprobar el avance la de reconstrucción, que accedan también a realizar una visita de la mano de los vecinos y vecinas de la zona para conocer otra realidad que las administraciones "no les van a mostrar".

A pocas horas de que comiencen las jornadas de trabajo presididas por la Mancomunitat de l’Horta Sud, los Comités Locales denuncian que, "una vez más, los vecinos y vecinas de los municipios afectados por la barrancada siguen siendo apartados de las decisiones sobre la reconstrucción".

Los comités advierten de que hace más de un año "que no se está contando con la voz de las personas afectadas en el diseño de los planes de reconstrucción". Las decisiones, lamentan los CLER, "se están tomando en los despachos y de una forma totalmente alejada de una población" que, casi 16 meses después, observa cómo la reconstrucción avanza a dos velocidades.

Reconstrucción a dos velocidades

"Mientras los centros comerciales y polígonos industriales están funcionando con total normalidad, en muchas de las poblaciones los niños y las niñas siguen estudiando en barracones, y espacios como centros de mayores, polideportivos, auditorios, casas de la cultura, bibliotecas, centros de salud, parques y jardines o escuelas para personas adultas siguen sin estar rehabilitados, impidiendo que las personas puedan acudir a sus espacios de socialización y retomar una mínima normalidad en sus vidas", señalan.

Denuncian, además, que el modelo urbanístico que están imponiendo las administraciones en los diferentes proyectos, "vuelve a poner el jaque la seguridad de las personas" ya que reproduce infraestructuras que suponen una barrera para que el agua encuentre su camino hacia el mar, agravando así las consecuencias de unas futuras lluvias torrenciales más que probables en este contextode emergencia climática.

Necesidad urgente de renaturalizar

Si una cosa demostró la dana del pasado 29 de octubre de 2024 para los CLER es que la comarca de l’Horta Sud necesita "de forma urgente iniciar planes de renaturalización". Sin embargo, en pocos meses se han aprobada proyectos en como Alfafar, Xirivella, Picanya y Aldaia que "destruirán miles de metros cuadrados de una huerta necesaria para absorber el agua y evitar daños en el resto de la comarca".

Por eso, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción invitan a los representantes de los gobiernos de la Unión Europea que estarán en la zona los días 17 y 18 de febrero, a reunirse también con ellos para tener una visión "global" de la situación y escuchar "otras propuestas de reconstrucción" basadas en el "cuidado del territorio como fórmula para garantizar la vida y la seguridad de las personas".

"Si, tal y como ha declarado el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud y de Partenalia, José F. Cabanes, 'es necesario avanzar en políticas para las personas', estas no pueden ser diseñadas sin las personas", conlcuyen los CLER.