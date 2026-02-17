El derrumbe de una casa en Puçol obliga a desalojar a 25 personas de cuatro edificios

El Consorcio de Bomberos de València ha actuado al derrumbe de una casa en Puçol, en la calle San Pedro, que ha afectado también a la vivienda colindante. No se han producido daños personales, aunque 25 personas de 4 edificaciones han tenido que ser evacuadas y no pueden permanecer en sus domicilios.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 17 horas de este martes y se han movilizado dotaciones de bomberos de Sagunt y Pobla de Farnals, sargento de Sagunto, oficial, y se ha desplazado también la unidad UREC del Consorcio para realizar asesoramiento y valoración de la estructura, confirmando que no resultaba factible intervenir en posibles apuntalamientos por parte de los bomberos especialistas, dado el estado en que había quedado la casa.