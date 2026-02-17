Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chernóbil CampanarEl tiempo en ValenciaJueza de la danaCrimen machista BenicàssimAterrizaje emergencia SaguntFestivos de FallasAño nuevo chino 2026
instagramlinkedin

Derrumbe

El derrumbe de una casa en Puçol obliga a desalojar a 25 personas de cuatro edificios

No se han producido daños personales

El derrumbe de una casa en Puçol obliga a desalojar a 25 personas de cuatro edificios

El derrumbe de una casa en Puçol obliga a desalojar a 25 personas de cuatro edificios / Levante-EMV

A. Pérez

València

El Consorcio de Bomberos de València ha actuado al derrumbe de una casa en Puçol, en la calle San Pedro, que ha afectado también a la vivienda colindante. No se han producido daños personales, aunque 25 personas de 4 edificaciones han tenido que ser evacuadas y no pueden permanecer en sus domicilios.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 17 horas de este martes y se han movilizado dotaciones de bomberos de Sagunt y Pobla de Farnals, sargento de Sagunto, oficial, y se ha desplazado también la unidad UREC del Consorcio para realizar asesoramiento y valoración de la estructura, confirmando que no resultaba factible intervenir en posibles apuntalamientos por parte de los bomberos especialistas, dado el estado en que había quedado la casa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents