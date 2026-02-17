Derrumbe
El derrumbe de una casa en Puçol obliga a desalojar a 25 personas de cuatro edificios
No se han producido daños personales
A. Pérez
El Consorcio de Bomberos de València ha actuado al derrumbe de una casa en Puçol, en la calle San Pedro, que ha afectado también a la vivienda colindante. No se han producido daños personales, aunque 25 personas de 4 edificaciones han tenido que ser evacuadas y no pueden permanecer en sus domicilios.
Los hechos han ocurrido alrededor de las 17 horas de este martes y se han movilizado dotaciones de bomberos de Sagunt y Pobla de Farnals, sargento de Sagunto, oficial, y se ha desplazado también la unidad UREC del Consorcio para realizar asesoramiento y valoración de la estructura, confirmando que no resultaba factible intervenir en posibles apuntalamientos por parte de los bomberos especialistas, dado el estado en que había quedado la casa.
