Ecovidrio y Torrent se apoyan en la IA para impulsar el reciclaje de vidrio con una campaña puerta a puerta en cinco barrios

Ecovidrio y el Ayuntamiento de Torrent han puesto en marcha una campaña intensiva para aumentar el reciclaje de envases de vidrio en el municipio, una iniciativa que, por primera vez, se apoya en herramientas de inteligencia artificial (IA) y analítica de datos para localizar las zonas con mayor margen de mejora. El análisis sitúa el foco en la Avenida al Vedat, Camí Reial, el barrio de San Gregorio, el de la Ermita y el casco antiguo, donde se concentrará el esfuerzo informativo y de refuerzo de infraestructuras.

El cruce de los datos de recogida con variables sociodemográficas —como densidad de población y consumo— ha permitido delimitar 33 unidades censales con “gran potencial” de incremento de toneladas recogidas en el contenedor verde. En total, la campaña prevé llegar a 22.000 domicilios y más de 52.500 vecinos residentes en esas áreas.

Cartas, educadores ambientales y bolsas para separar en casa

La estrategia combina comunicación directa y acompañamiento en el hogar: los residentes recibirán una carta recordando la obligatoriedad de separar los residuos conforme a las ordenanzas municipales, y un equipo de educación ambiental realizará visitas puerta a puerta para resolver dudas y reforzar hábitos de separación. Como apoyo práctico, se entregarán bolsas para facilitar la clasificación doméstica del vidrio antes de llevarlo al contenedor.

Campaña informativa y de sensibilización de Ecovidrio y el Ayuntamiento de Torrent. / A. T.

Además, los educadores identificarán puntos de afluencia donde desplegar acciones informativas a pie de calle, con el objetivo de amplificar el mensaje más allá del contacto domiciliario.

Nueve contenedores nuevos para "acercar" el reciclaje

El plan incluye también medidas de “contenerización”: se instalarán nueve nuevos contenedores verdes, complementarios a los ya existentes, para ampliar la red y reducir distancias, uno de los factores que más condiciona la participación ciudadana en la recogida selectiva.

Economía circular y beneficios climáticos

Ecovidrio subraya el valor ambiental del gesto cotidiano de depositar botellas y tarros en el contenedor verde: el vidrio se recicla al 100 % y puede convertirse en nuevos envases de forma indefinida sin perder propiedades, un ejemplo claro de economía circular. La entidad recuerda, además, que en España se reciclan “7 de cada 10 envases de vidrio”.

En términos de impacto sobre el medioambiente, con “solo 10 botellas de vidrio” se lograría ahorrar energía equivalente al uso de un smartphone durante casi un año y evitar emisiones comparables a las de un coche en 15 kilómetros.