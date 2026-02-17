Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada

Después de que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades confirmara el festivo escolar del 16 de marzo en València ciudad, un total de otros 41 municipios han solicitado la modificación del calendario escolar del curso 2025-26 para ampliar el número de festivos durante la semana de fallas. De ellos, 37 municipios han pedido esta medida para el 16 y/o 17 de marzo y otros cuatro para el 18 o 20 de marzo.

A menos de un mes de las fallas, ayuntamientos como el de Paterna, uno de los primeros en solicitar esta medida, ha exigido a la Conselleria de Educación una respuesta a su petición para que el 16 de marzo sea día no lectivo. "Si nos piden informes se los mandaremos, si quieren colaboración la tendrán, sólo queremos el mismo trato que tuvo València ciudad a la que se lo concedieron en solo nueve días", señala el alcalde Juan Antonio Sagredo.

Paterna no es el único municipio del área metropolitana que quiere no ir al cole el 16 de marzo, ya en plenas fallas. También lo han solicitado Torrent, Mislata, Burjassot, Xirivella, Quart de Poblet y Picassent. Y se han sumado municipios de la Ribera, la Safor o Camp de Morvedre, como Alzira o Gandia y Sagunt.

Excepcionalidad real y acreditada

No obstante, un día después de la exigencia del Ayuntamiento de Paterna, desde la conselleria informan que "se autorizará este cambio cuando se acredite la existencia de una justificación documental clara y suficiente de la excepcionalidad que motiva la solicitud, haya un informe favorable de la Dirección Territorial e Inspección de Educación y la medida esté avalada por acuerdo del Consejo Escolar Municipal".

De este modo, Educación aclara que "las solicitudes que no presenten la documentación y justificación indicadas no podrán ser estimadas, al no cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente con el fin de garantizar que las modificaciones del calendario escolar respondan únicamente a criterios de excepcionalidad real y debidamente acreditada".

Educación recuerda que los Consejos Escolares Municipales "son los responsables de fijar y aprobar las fechas de los tres días festivos locales que se aplican a los centros escolares de su municipio en su propuesta presentada al inicio del curso".

Asimismo, según la normativa vigente, la autorización de modificaciones del calendario escolar solo puede concederse cuando concurran circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, a propuesta de la Dirección Territorial competente y previo acuerdo, en su caso, del correspondiente Consejo Escolar Municipal u órgano equivalente.

Circunstancias específicas en València

En este sentido, en la documentación recibida durante los últimos días se observa que un número significativo de solicitudes de declaración como no lectivo de los días 16 y 17 de marzo, con motivo de las Fallas, fundamentan su petición en la resolución dictada para la localidad de València.

No obstante, la Conselleria de Educación señala que "esta autorización se sustentó en la concurrencia de circunstancias excepcionales específicas que alteran el normal desarrollo de la actividad educativa y el acceso a los centros docentes, vinculadas a la complejidad organizativa y a los problemas de movilidad, debidamente acreditadas mediante informes técnicos". Asimismo, en la misma autorización se especifica que esta excepción tiene carácter puntual y no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes.

Por tanto, recuerdan que las solicitudes presentadas en las últimas semanas por parte de otros municipios "deben ir acompañadas obligatoriamente de un documento formal del ayuntamiento o entidad local competente que justifique la concurrencia de circunstancias excepcionales".

Informe de la Policía Local

Asimismo, se debe adjuntar el informe de la Policía Local u otros organismos competentes que acrediten la existencia de problemas concretos que afecten al normal desarrollo de la actividad educativa y a la movilidad en la localidad, además del acta o acuerdo del Consejo Escolar Municipal.