El "Granerer 2026" de Torrent incorpora realidad aumentada y códigos QR para una experiencia fallera interactiva

La Junta Local Fallera de Torrent, junto con el Ayuntamiento de Torrent, celebró el pasado viernes la presentación oficial de la Revista El Granerer 2026, el llibret que recoge la historia, la emoción y el espíritu de las Fallas de la ciudad. El acto estuvo presidido por las Falleras Mayores de Torrent, Andrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel, acompañadas de sus respectivas Cortes de Honor, y contó con la presencia del concejal de Fallas, Aitor Sánchez.

Durante la ceremonia, se repartieron ejemplares de la revista entre los representantes de las 28 comisiones falleras de la ciudad, al tiempo que se intercambiaban las fotos oficiales que reflejan a todos los protagonistas del año fallero. También se entregó el mini Granerer, que incluye fotografías de todos los representantes de las fallas, así como los bocetos de los 28 monumentos mayores e infantiles, permitiendo a cada comisión tener una representación tangible de sus obras antes de que comience la fiesta en marzo. Abre el libro oficial la Editorial del artista Iván Tortajada, autor de la portada y del cartel de Fallas de Torrent 2026.

Un Granerer interactivo y accesible

Por tercer año consecutivo, Torrent potencia la innovación tecnológica dentro del llibret oficial. El Granerer 2026 incorpora realidad aumentada y códigos QR que permiten escuchar en audio las poesías de los Jocs Florals y de las Falleras Mayores de Torrent. Como novedad este año, se añade la visualización 360 de los bocetos de los 28 monumentos, lo que permite explorar cada falla desde cualquier perspectiva, ampliarla, alejarla y girarla por completo, ofreciendo una experiencia única y detallada para falleros y aficionados.

Las falleras mayores y sus cortes con el edil de Fallas. / A. T.

Con este número, ya son 54 ediciones del Granerer, cincuenta y cuatro años recopilando nombres, imágenes, emociones y recuerdos de generaciones de falleros de Torrent. Cada ejemplar se convierte en un documento vivo que refleja la evolución de la fiesta y el compromiso de la ciudad con su tradición.

Un homenaje a la historia y a los valores falleros

El Granerer 2026 no solo recoge fotografías y textos: cuenta historias, tradiciones y valores que hacen posible que Torrent viva intensamente sus fiestas. Como es tradición, la entrevista a las Falleras Mayores, también la sección “Imprescindibles” refleja el compromiso, la dedicación y la pasión de todos aquellos que, año tras año, trabajan para que las Fallas sigan siendo un referente cultural y social.

Este año, la publicación incluye un especial dedicado a los 50 años de la Crida, desde aquel histórico 1976 que marcó un antes y un después en la ciudad. Medio siglo proclamando al mundo que “Torrent ya está en Fallas”, un símbolo de identidad y orgullo colectivo que se mantiene vivo y que proyecta la fiesta hacia el futuro. La Crida que ha tenido cuatro escenarios, siendo la Torre el actual y el que hasta en 24 ocasiones ha vivido este acto de arranque de las fallas de cada año.

Además, se homenajea a las comisiones que celebran aniversarios significativos en 2026: la Falla Nicolau Andreu – 50º Aniversario (1976-2026) y la Falla Avinguda Reina Sofía-Plaza Pedro Iturralde – 25º Aniversario (2001-2026). Cada aniversario refleja décadas de esfuerzo, perseverancia y amor por la fiesta, y se convierte en un testimonio de resistencia y renovación.

Arte, pólvora y emoción: el corazón de las Fallas

El Granerer también pone en valor la labor de los artistas falleros, cuyo trabajo transforma materiales como madera, corcho y pintura en verdaderas obras de arte efímero, que emocionan, critican y reflejan la sociedad antes de consumirse en el fuego de la cremà.

El cartel de las Fallas de Torrent 2026, diseñado por el artista Iván Tortajada, protagoniza la portada de la revista. Su obra representa no solo la fiesta, sino también la emoción, la identidad y la reivindicación del oficio fallero, y se convierte en un símbolo de creatividad y resistencia.

No se olvida la importancia de la pólvora, cuyo sonido sacude la ciudad y une a todos en una experiencia sensorial que combina emoción y ritual. La participación de los pirotécnicos es fundamental, y cada mascletà y disparo es un recordatorio de que las Fallas son un lenguaje de comunidad y alegría compartida.

Fallas de Torrent: familia y tradición

Torrent es una ciudad profundamente fallera gracias a sus 28 comisiones, que representan mucho más que números: son casales abiertos, familias, horas de esfuerzo, debates, risas y emociones. Cada fallero y fallera, desde los más pequeños hasta los más veteranos, contribuye a la construcción de una fiesta que se transmite de generación en generación.

El acto también resaltó la labor de la Junta Local Fallera, renovada y comprometida, que coordina, escucha y acompaña a las comisiones para fortalecer la fiesta y asegurar que las Fallas de Torrent sean cada año más dignas, accesibles y representativas.

Devoción y espiritualidad

El Granerer 2026 también recoge momentos de profunda espiritualidad y devoción, como el manto a la Mare de Déu dels Desamparats, entregado en enero de 2025 gracias al proyecto “Les Falles baix el teu mant”, impulsado junto con la Confraria de la Mare de Déu dels Desamparats de Torrent.

Con esta publicación, Torrent celebra su historia y su identidad fallera, asegurando que cada Granerer sea un reflejo del esfuerzo, la pasión y la emoción que laten en el corazón de la ciudad.