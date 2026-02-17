L’Horta Sud reclama al Consell soluciones a los problemas de drenaje en la Pista de Silla

Los problemas de drenaje de la pista de Silla (V-21) y en la red de colectores, en concreto el colector oeste, de l’Horta Sud vuelven al centro del debate tras los problemas registrados durante la dana y con la vista puesta en futuras emergencias meteorológicas. La Mancomunitat de l’Horta Sud ha acogido este martes, 17 de febrero, una jornada sobre las inundaciones que padecen las poblaciones y zonas junto a la autovía de entrada a València por el sur y su afección al proyecto de parques inundables, con la colaboración del Comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras.

“L’Horta Sud lleva años arrastrando los problemas de drenaje de la Pista de Silla y, en el último año, han estado poniéndose encima de la mesa en la Mancomunitat por parte de los ayuntamientos. No es posible ejecutar el proyecto de parques inundables sin resolverlo antes”, ha manifestado el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, durante la jornada, en la que también ha estado el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller, Vicente Martínez Mus.

Martínez Mus ha indicado que el problema "afecta a diversas administraciones" y “será un tema prioritario en la comisión mixta con el Gobierno” en reunión de mañana miércoles en Riba-roja de Turia. En esta línea, el comisionado para la reconstrucción de la Generalitat, Raúl Mérida, ha reconocido que la solución del problema de drenaje de la Pista de Silla es "vital" para avanzar en el proyecto de parques inundables.

Plan integral a licitación

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que la Generalitat está ultimando la licitación del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS), un documento técnico que servirá para diagnosticar el estado de la red y planificar actuaciones para preparar el sistema ante episodios de lluvias intensas, cada vez más frecuentes. Al respecto, el director general de la Epsar, José Aparicio, ha avanzado que se ha acometido un estudio integral de la red por valor de 400.000 euros, cuya radiografía se tendrá dentro de un año, lo que permitirá planificar.

Asistentes a la jornada sobre el colector oeste. / MHS

Asimismo, la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Galindo, ha abogado por la ejecución al completo del proyecto de los tanques antitormentas, con las medidas que incluía, por parte de Acuamed.

“No se puede asumir desde los ayuntamientos”

Si bien desde el equipo técnico de la Conselleria y la Epsar se ha indicado que el colector no puede ampliarse “por una cuestión de canon” y porque “en seco funciona perfectamente”, en las intervenciones se ha defendido que "con cuatro gotas que caigan, se inundan las zonas limítrofes a la Pista de Silla sin necesidad de que haya una dana”.

También se ha manifestado lo "absurdo" de construir ahora una red separativa de aguas “cuando todo va a parar al mismo colector”, por lo que se ha pedido a la Epsar que “desdoble las canalizaciones por debajo de la Pista de Silla” y que “se encargue del mantenimiento correcto de los sifones, que lo tienen que ejecutar habitualmente los ayuntamientos.

Asimismo, entre las intervenciones, el grupo de asistentes ha insistido en que las medidas necesarias para abordar este problema de forma global, como la construcción de tanques de tormenta y balsas de laminación “no se pueden asumir por parte de los ayuntamientos, sean grandes o pequeños” por lo que "tendrán que buscarse los recursos".

Evaluar los puntos críticos

Respecto al anuncio de la licitación del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento, el conseller ha informado a los representantes y técnicos de los ayuntamientos a los que da servicio el colector oeste, una infraestructura clave para la evacuación de aguas residuales y pluviales en tiempo de lluvia, que este documento permitirá “evaluar de manera exhaustiva los puntos críticos del sistema, identificando las infraestructuras que requieren mejora, ampliación o adaptación”.

Un plan “clave” para reducir desbordamientos y su impacto ambiental

El PIGSS es un instrumento obligatorio en España en virtud del Real Decreto 665/2023, que exige que las aglomeraciones urbanas dispongan de una planificación específica para diagnosticar, planificar y reducir los impactos derivados de los desbordamientos del sistema de saneamiento en tiempo de lluvia.

En la práctica, el documento —que impulsará la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR)— incluirá un análisis del funcionamiento actual del sistema, la caracterización de los vertidos por desbordamiento y una propuesta de medidas estructurales y operativas para reducir su impacto. También servirá para priorizar inversiones y coordinar actuaciones entre administraciones.

Martínez Mus ha remarcado que el objetivo es "anticiparse a situaciones de sobrecarga de la red, mejorar la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos adversos y proteger tanto el medio ambiente como la salud pública".

Coordinación con el Gobierno y los ayuntamientos

El conseller ha insistido en que este asunto se llevará a la comisión mixta que se constituye este miércoles en Riba-roja de Turia, al considerar necesaria la implicación del Gobierno central y de los ayuntamientos. En ese marco, ha situado el saneamiento junto a las obras de encauzamiento de barrancos entre las infraestructuras hidráulicas prioritarias para el territorio.

En la reunión también ha estado el secretario autonómico de Infraestructuras, Francisco Javier Sendra; la directora general del Agua, Lourdes Pérez, y el director general de la Epsar, José Aparicio. Respecto al público asistente, estaba formado por representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos de l’Horta Sud y de València, comunidades de regantes y otras instituciones y organizaciones que están relacionadas con el colector Oeste.