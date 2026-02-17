Torrent vibrará con el XIX Festival Brassurround: conciertos de viento metal del 20 al 22 de febrero

Este fin de semana se puede disfrutar en Torrent de una de las citas más esperadas por los amantes de la música, el XIX Festival Brassurround Torrent, dedicado a la música para instrumentos de viento metal. Del 20 al 22 de febrero podremos disfrutar de tres conciertos de gran nivel con un elenco de artistas de excepción que darán buena muestra de su virtuosismo musical.

El encargado de inaugurar la edición de este año es el propio grupo organizador, el quinteto de metales Spanish Brass que, con una trayectoria artística de más de 35 años, constituye una formación referente tanto a nivel nacional como internacional. Y para este concierto de apertura vienen magníficamente acompañados por el Cor de la Generalitat Valenciana, formación titular del Palau de les Arts dirigida por Jordi Blanch Tordera. Ambas formaciones se unen un nuevo proyecto singular en el que se interpretarán dos obras de compositores valencianos como son Juanjo Colomer y Javier Costa, junto a otra del compositor catalán Salvador Brotons. El concierto será el viernes 20 de febrero, a las 20 horas.

Vertiente pedagógica

El Festival Brassurround Torrent tiene una vertiente pedagógica muy importante que se concreta en la gran variedad de cursos y masterclass que se imparten durante estos días por profesores de reconocido prestigio de cada una de las especialidades de viento metal.

Los profesores invitados Jozsef Bazsinka (tuba), José Luis Sogrob (trompa), Chano Gil (trompeta) y Simeón Galduf (trombón) serán los protagonistas del segundo concierto del festival, en el que interpretarán un variado programa, acompañados por la pianista valenciana Amparo Ferris. El concierto será el sábado 21 de febrero a las 19h.

Clausura

La clausura de esta edición llega cargada de ritmo y energía de la mano de BALKAN PARADISE ORCHESTRA (BPO), que nace a principios de 2015 como un proyecto de música callejera y pequeños escenarios, y se ha convertido en una banda de diez instrumentistas de viento metal, madera y percusión, todas ellas mujeres, única y rompedora que ha girado por numerosos festivales de Europa y Norteamérica.

Este concierto forma parte de la gira Game Sessions Tour, donde la BPO ofrecen una fusión de estilos que va del balkan brass al pop o la electrónica, música instrumental con algunas partes vocales y un directo muy potente con coreografías, cargado de alegría y capaz de transmitir ganas de bailar y pasarlo bien a todo tipo de público. El concierto será el domingo 22 de febrero, a las 19 horas.

Entradas a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l’Auditori (jueves de 17 a 20 h, viernes de 11 a 13 h y desde 2 horas antes del comienzo de cada espectáculo).