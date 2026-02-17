La nueva ronda norte de Manises abrirá este viernes

La nueva ronda norte de Manises se recepcionará y abrirá al tráfico este viernes, 20 de febrero, lo que quiere decir que se darán por terminadas las obras que se iniciaron en el mes de enero en tiempo y forma. Empieza ahora sí la marcha atrás para poder abrir esta nueva vía de circulación que descongestionará el núcleo urbano de vehículos pesados.

Se trata de un proyecto que mejorará considerablemente los accesos al municipio y, sobre todo, cambiará la vida de los vecinos de la calle Rafael Valls, a la entrada del municipio por el puente de Manises, angustiados por el constante paso de camiones y vehículos de gran peso que causan daños a las fachadas de sus casas, entre otras molestias como la contaminación acústica o ambiental.

La nueva Ronda Norte que abrirá al tráfico este viernes tras años de reivindicación. / Fernando Bustamante

Se trata de una reivindicación histórica de los vecinos de la entrada del municipio desde Paterna y a la que el consistorio ha puesto remedio con unas obras que se propusieron, explicaron, aprobaron en el mes de mayo de 2024 y se han ejecutado en plazo. Ahora, el tránsito pesado se hará por fuera del núcleo urbano, lo que mejorará la calidad de vida de los vecinos y vecinas y también los accesos a la zona industrial del Barranquet. Una actuación en la que el ayuntamiento ha invertido 1.832.466 euros de fondos propios.

Convertir Rafael Valls en una calle de un solo sentido

Por otra parte, según ha podido saber este diario, las obras en la calle Rafael Valls empezarán este lunes que viene, 23 de febrero, para convertir esta vía en una de un solo sentido y de salida de Manises hacia Paterna. Asimismo, estas obras implicarán ampliar el espacio para peatones con separadores de la carretera, que a partir de entonces será de un solo sentido. Con todo, sí habrá un acceso de entrada desde el puente de Manises reservado para vecindario que se hará por la calle Norte.

La calle Rafael Valls de entrada y salida de Manises será a partir del lunes de un solo sentido. / Fernando Bustamante

Menos vehículos, ruido y contaminación

La ronda norte de Manises irá desde la rotonda "Los peces" situada en el acceso desde Paterna por la CV-371 y llegará al polígono industrial ‘El Barranquet’, en su conexión con el barrio Socusa mediante la calle Constitución, ubicado en la parte nordeste del casco urbano. La terminación de la ronda finalizará con una nueva rotonda en la intersección de las calles Riu Millares y Constitución al límite oeste del polígono. Las principales mejoras que buscaba esta obra son la reducción del paso de vehículos pesados, la disminución del ruido y de la contaminación y el incremento de la seguridad en la calle Rafael Valls.