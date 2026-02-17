Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos drones con IA en Paterna: así refuerza la Policía Local la seguridad ciudadana y el cuidado del entorno natural

Con la nueva tecnología, la Policía Local de Paterna integra drones con zoom de hasta 200 aumentos y cámara térmica, adaptados a diferentes escenarios de riesgo en el término municipal

Presentación tres nuevos drones de la Policía Local de Paterna.

Presentación tres nuevos drones de la Policía Local de Paterna.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Paterna

La Policía Local de Paterna ha incorporado tres nuevos drones de última generación, algunos de ellos con Inteligencia Artificial (IA) para detectar y seguir personas y vehículos, con el objetivo de mejorar la vigilancia preventiva y la respuesta ante emergencias en todo el término municipal.

La ampliación se integra en la Unidad de Vigilancia y Emergencias con Drones (UVED), adscrita a la Unidad de Emergencias y Medio Ambiente (UEMA). El anuncio lo ha realizado la teniente alcalde de Interior, Movilidad y Sostenibilidad, Nuria Campos, quien ha subrayado que la compra de los equipos responde a criterios operativos ligados a la configuración de Paterna: "seguimos reforzando nuestro compromiso con la innovación, la seguridad ciudadana y la protección del entorno natural", ha señalado, destacando que la tecnología permitirá “una respuesta más eficaz” y mayor tranquilidad para la ciudadanía.

Tres drones para distintos escenarios de riesgo

Según ha informado el consistorio, la nueva dotación permite adaptar cada aeronave a intervenciones específicas, desde entornos rurales hasta operativos urbanos, controles preventivos o grandes concentraciones, en línea con las evaluaciones operacionales de riesgo (EAROs).

Incorporación tres nuevos drones con IA de la Policía Local de Paterna.

Incorporación tres nuevos drones con IA de la Policía Local de Paterna.

Entre los equipos incorporados figura el DJI Matrice 30T, un dron “potente y portátil” pensado para zonas rurales, el Parc Natural del Túria y la huerta de Paterna, además de misiones de búsqueda y rescate y vigilancia medioambiental. Está equipado con zoom híbrido de hasta 200 aumentos, cámara térmica y telémetro láser de hasta 1.000 metros, además de certificación IP55 para condiciones adversas y sistema AirSense ADS-B para reforzar la seguridad aérea.

Controles preventivos

El segundo dispositivo es el DJI Mavic 3T, orientado a seguridad pública, controles preventivos, eventos multitudinarios, búsqueda de personas y detección temprana de incendios o vertidos. Incorpora, además, IA para la detección automática de personas y vehículos, junto con cámara térmica y telémetro.

Completa la adquisición el DJI Mini 4 Pro, de menos de 250 gramos, diseñado para actuaciones donde prima la rapidez y movilidad, con transmisión en tiempo real y modos inteligentes de vuelo con seguimiento, como herramienta ágil para el servicio diario.

A la vanguardia

Con esta inversión, el Ayuntamiento remarca que sitúa a la Policía Local “a la vanguardia” en el uso de tecnología aplicada al servicio público, con el doble foco de seguridad ciudadana y protección del entorno natural y urbano.

