Nuevos drones con IA en Paterna: así refuerza la Policía Local la seguridad ciudadana y el cuidado del entorno natural
Con la nueva tecnología, la Policía Local de Paterna integra drones con zoom de hasta 200 aumentos y cámara térmica, adaptados a diferentes escenarios de riesgo en el término municipal
La Policía Local de Paterna ha incorporado tres nuevos drones de última generación, algunos de ellos con Inteligencia Artificial (IA) para detectar y seguir personas y vehículos, con el objetivo de mejorar la vigilancia preventiva y la respuesta ante emergencias en todo el término municipal.
La ampliación se integra en la Unidad de Vigilancia y Emergencias con Drones (UVED), adscrita a la Unidad de Emergencias y Medio Ambiente (UEMA). El anuncio lo ha realizado la teniente alcalde de Interior, Movilidad y Sostenibilidad, Nuria Campos, quien ha subrayado que la compra de los equipos responde a criterios operativos ligados a la configuración de Paterna: "seguimos reforzando nuestro compromiso con la innovación, la seguridad ciudadana y la protección del entorno natural", ha señalado, destacando que la tecnología permitirá “una respuesta más eficaz” y mayor tranquilidad para la ciudadanía.
Tres drones para distintos escenarios de riesgo
Según ha informado el consistorio, la nueva dotación permite adaptar cada aeronave a intervenciones específicas, desde entornos rurales hasta operativos urbanos, controles preventivos o grandes concentraciones, en línea con las evaluaciones operacionales de riesgo (EAROs).
Entre los equipos incorporados figura el DJI Matrice 30T, un dron “potente y portátil” pensado para zonas rurales, el Parc Natural del Túria y la huerta de Paterna, además de misiones de búsqueda y rescate y vigilancia medioambiental. Está equipado con zoom híbrido de hasta 200 aumentos, cámara térmica y telémetro láser de hasta 1.000 metros, además de certificación IP55 para condiciones adversas y sistema AirSense ADS-B para reforzar la seguridad aérea.
Controles preventivos
El segundo dispositivo es el DJI Mavic 3T, orientado a seguridad pública, controles preventivos, eventos multitudinarios, búsqueda de personas y detección temprana de incendios o vertidos. Incorpora, además, IA para la detección automática de personas y vehículos, junto con cámara térmica y telémetro.
Completa la adquisición el DJI Mini 4 Pro, de menos de 250 gramos, diseñado para actuaciones donde prima la rapidez y movilidad, con transmisión en tiempo real y modos inteligentes de vuelo con seguimiento, como herramienta ágil para el servicio diario.
A la vanguardia
Con esta inversión, el Ayuntamiento remarca que sitúa a la Policía Local “a la vanguardia” en el uso de tecnología aplicada al servicio público, con el doble foco de seguridad ciudadana y protección del entorno natural y urbano.
