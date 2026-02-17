Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen machista BenicàssimAvisos vientoJueza de la danaSoles Guía RepsolRorcual Club NáuticoCopa del Rey Roig ArenaFin temporal vientoRoig Arena velada MMA
instagramlinkedin

Paterna exige a Educación que concrete si habrá clase el 16 de marzo a un mes de Fallas

El consistorio afea a la conselleria que hicieron la petición hace un mes y todavía no han obtenido respuesta

Presentación falla Dos de Maig infantil en Paterna, este fin de semana.

Presentación falla Dos de Maig infantil en Paterna, este fin de semana. / L-EMV

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha exigido a la Conselleria de Educación una respuesta a su petición para que el 16 de marzo sea día no lectivo en el municipio de l'Horta Nord, como se ha decretado en València ciudad con motivo de las Fallas.

En un vídeo compartido en redes sociales el alcalde, Juan Antonio Sagredo (PSPV) afea a la administación autonómica que hace más de un mes que elevaron la petición y todavía no hayan recibido respuesta. El primer edil señala, también, que hay centros escolares a quienes ya están pidiendo informes de movilidad, de número de alumnos y otras cuestiones para evaluar la petición.

"Si nos piden informes se los mandaremos, si quieren colaboración la tendrán, sólo queremos el mismo trato que tuvo València ciudad a la que se lo concedieron en solo nueve días", señala el primer edil. "Nosotros vamos a intentar que no haya clase pero queremos decirlo con tiempo para que las familias se origanicen y los maestros y maestras adapten su programa al calendario escolar", explica. A un mes de que sea 16 de marzo, este municipio todavía desconoce si habrá colegio ese día o no, después de solicitarlo en el mes de enero.

La solicitud se hizo después de que la conselleria de Educación, Cultura y Universidades autorizara a finales de año pasado de manera excepcional la modificación del calendario académico para el curso 2025/2026, a petición del Ayuntamiento de València. El alumnado de este municipio tendrá como día no lectivo el 16 de marzo de 2026 por motivo de las Fallas y alargará un día más el curso, hasta el lunes 22 de junio.

El Ayuntamiento de Paterna siguió los pasos de València y también se unió a esta petición. Paterna no es el único municipio del área metropolitana que quiere no ir al cole el 16 de marzo. También lo han solicitado Torrent,  Mislata, Burjassot, Xirivella y Quart de Poblet y también Picassent.

Noticias relacionadas y más

La conselleria recuerda que València ya se aprobó de manera «extraordinaria» y que formalmente estos cambios se hacen en septiembre, por lo que los municipios estarían«fuerza de plazo». Con todo, están estudiando aprobar esta petición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
  2. El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
  3. Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana
  4. El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
  5. La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
  6. Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
  7. Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
  8. «Estamos ante una gran ruptura parecida a la Revolución Francesa»

Sagunt deberá devolver con intereses una subvención para la prevención de incendios forestales

Sagunt deberá devolver con intereses una subvención para la prevención de incendios forestales

El último incendio en Sagunt eleva a 9 los coches aparcados que han ardido en mes y medio

El último incendio en Sagunt eleva a 9 los coches aparcados que han ardido en mes y medio

Las plusvalías y las actividades económicas dan un empujón millonario a Sagunt

Las plusvalías y las actividades económicas dan un empujón millonario a Sagunt

¿Sabías que vemos el mundo al revés? Así trabaja nuestro ojo por dentro

¿Sabías que vemos el mundo al revés? Así trabaja nuestro ojo por dentro

Los padres de la niña de 11 años fallecida en un accidente de tráfico en Manises: "Sale muy barato matar con un vehículo"

Los padres de la niña de 11 años fallecida en un accidente de tráfico en Manises: "Sale muy barato matar con un vehículo"

Debate electoral en la UV: Los cuatro candidatos miden sus propuestas en el claustro

Debate electoral en la UV: Los cuatro candidatos miden sus propuestas en el claustro

Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas

Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas

La Generalitat plantea dos estaciones de autobuses en València sin tenerlo cerrado con el ayuntamiento

La Generalitat plantea dos estaciones de autobuses en València sin tenerlo cerrado con el ayuntamiento
Tracking Pixel Contents