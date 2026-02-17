Paterna exige a Educación que concrete si habrá clase el 16 de marzo a un mes de Fallas

El Ayuntamiento de Paterna ha exigido a la Conselleria de Educación una respuesta a su petición para que el 16 de marzo sea día no lectivo en el municipio de l'Horta Nord, como se ha decretado en València ciudad con motivo de las Fallas.

En un vídeo compartido en redes sociales el alcalde, Juan Antonio Sagredo (PSPV) afea a la administación autonómica que hace más de un mes que elevaron la petición y todavía no hayan recibido respuesta. El primer edil señala, también, que hay centros escolares a quienes ya están pidiendo informes de movilidad, de número de alumnos y otras cuestiones para evaluar la petición.

"Si nos piden informes se los mandaremos, si quieren colaboración la tendrán, sólo queremos el mismo trato que tuvo València ciudad a la que se lo concedieron en solo nueve días", señala el primer edil. "Nosotros vamos a intentar que no haya clase pero queremos decirlo con tiempo para que las familias se origanicen y los maestros y maestras adapten su programa al calendario escolar", explica. A un mes de que sea 16 de marzo, este municipio todavía desconoce si habrá colegio ese día o no, después de solicitarlo en el mes de enero.

La solicitud se hizo después de que la conselleria de Educación, Cultura y Universidades autorizara a finales de año pasado de manera excepcional la modificación del calendario académico para el curso 2025/2026, a petición del Ayuntamiento de València. El alumnado de este municipio tendrá como día no lectivo el 16 de marzo de 2026 por motivo de las Fallas y alargará un día más el curso, hasta el lunes 22 de junio.

El Ayuntamiento de Paterna siguió los pasos de València y también se unió a esta petición. Paterna no es el único municipio del área metropolitana que quiere no ir al cole el 16 de marzo. También lo han solicitado Torrent, Mislata, Burjassot, Xirivella y Quart de Poblet y también Picassent.

La conselleria recuerda que València ya se aprobó de manera «extraordinaria» y que formalmente estos cambios se hacen en septiembre, por lo que los municipios estarían«fuerza de plazo». Con todo, están estudiando aprobar esta petición.