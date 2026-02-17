Paterna organiza una charla con Alberto Soler sobre el uso de pantallas y redes en la infancia y adolescencia

El Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Educación, ha organizado la charla “Pantallas, redes y móviles en la infancia y adolescencia”, una iniciativa dirigida a ofrecer claves prácticas a las familias para afrontar los retos de la educación digital.

El psicólogo y divulgador Alberto Soler será el encargado de impartir esta conferencia, orientada a madres, padres y profesionales del ámbito educativo y centrada en la gestión del uso adecuado de las nuevas tecnologías en niñas, niños y adolescentes.

En el Gran Teatro

El Gran Teatre Antonio Ferrandis acogerá esta cita educativa que tendrá lugar el próximo jueves 19 de febrero, a las 18:00 horas. De este modo, la charla proporcionará herramientas prácticas y estrategias educativas para ayudar a las familias a establecer límites saludables, fomentar un uso responsable de dispositivos digitales y acompañar a menores y adolescentes en el entorno tecnológico actual.

Tal y como ha subrayado el teniente alcalde de Educación, José Manuel Mora, “desde el Ayuntamiento queremos acompañar a las familias paterneras en uno de los grandes retos actuales: la educación digital de nuestros hijos e hijas. No se trata solo de poner límites, sino de dar herramientas para educar con criterio, diálogo y responsabilidad en el entorno tecnológico en el que crecen nuestros menores.”

Durante la sesión, el reconocido divulgador Alberto Soler abordará cuestiones clave como: establecer normas claras y coherentes en casa; el impacto de las redes sociales en el desarrollo emocional, las estrategias para prevenir conflictos relacionados con el uso del móvil así como claves para fomentar la autonomía digital con supervisión responsable.

Inscripción

Aquellas personas interesadas en asistir a esta conferencia gratuita hasta completar aforo, deberán inscribirse online en: bit.ly/taller-alberto-soler

Asimismo, se puede realizar por teléfono en el 96 305 30 07 o 96 305 30 36 (en horario de 9:00 a 14:00 horas).

Con esta iniciativa municipal, Paterna apuesta por generar un espacio de reflexión y aprendizaje para afrontar con mayor seguridad y conocimiento los retos que plantean las pantallas y las redes sociales en la infancia y la adolescencia.