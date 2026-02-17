El 'Superfinde' de Torrent: Crida, macrodespertà, cabalgata del ninot infantil y el Nuevo Año Chino

Torrent afronta uno de los fines de semana más intensos del calendario festivo y cultural con la puesta en marcha de un amplio dispositivo especial de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos previstos. La ciudad dará la bienvenida oficial a las Fallas 2026 con la tradicional Crida del sábado por la tarde, un evento que congregará a miles de torrentinos, pero el programa incluye además numerosas actividades multitudinarias que exigirán una coordinación exhaustiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La Crida marcará el inicio oficial del ejercicio fallero en la capital de l’Horta Sud. Como es habitual, se espera una participación de 5.000 falleros, representantes del mundo festivo y vecinos que acudirán para vivir el arranque de unas fiestas que forman parte esencial de la identidad torrentina. La concentración de público prevista ha llevado al Ayuntamiento a reforzar de manera significativa la presencia policial en el entorno del acto.

Sin embargo, la actividad comenzará ya a primera hora del sábado. A las 8:00 horas tendrá lugar la Macrodespertà, otro de los actos más emblemáticos del calendario fallero, que recorrerá la Avenida al Vedat y reunirá a un gran número de participantes. Este evento, por su propia naturaleza y por la utilización de material pirotécnico, contará con un seguimiento específico por parte de la Policía Local para garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los vecinos.

El domingo la agenda será todavía más intensa. Desde primera hora de la mañana se celebrará la carrera MTB “XCO Flow Experience Torrent” por el entorno de el Vedat, una prueba deportiva que atraerá a ciclistas y aficionados al ciclismo de montaña. El recorrido por esta zona natural requerirá un dispositivo específico de control de accesos, regulación del tráfico y vigilancia para asegurar que la prueba transcurra sin incidentes.

Cabalgata del ninot infantil

A partir de las 10:30 horas del domingo se desarrollará la Cabalgata del Ninot Infantil, un desfile que reúne a los infantiles de las comisiones falleras y que cada año congrega a numeroso público familiar en las calles del municipio. Apenas hora y media después, a las 12:00 horas, coincidirán dos actos destacados: la Operación Kilo fallera organizada por la asociación Adisto, con carácter solidario, y las actividades programadas con motivo del Año Nuevo Chino en la Plaza Unió Musical.

El Año Nuevo Chino, por primera vez en la ciudad

La celebración por primera vez del Año Nuevo Chino continuará por la tarde, a partir de las 18:00 horas, con la Gran Cabalgata que discurrirá desde el Ayuntamiento hasta la Plaza Unió Musical, atravesando la Avenida al Vedat. Se trata de otro de los actos multitudinarios del fin de semana, que reunirá tanto a miembros de la comunidad china como a vecinos y visitantes interesados en esta manifestación cultural.

La coincidencia de todos estos eventos, en apenas 48 horas, ha llevado a la Policía Local de Torrent a planificar un despliegue extraordinario. En total, se destinarán 41 agentes para cubrir los actos del sábado y 70 agentes para los del domingo, lo que supone un total de 111 policías locales movilizados durante el fin de semana.

Este refuerzo permitirá cubrir todos los puntos estratégicos, regular el tráfico, controlar accesos y atender cualquier incidencia que pudiera producirse.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha señalado que el objetivo principal es que “la ciudad pueda disfrutar de todos los actos previstos con normalidad y tranquilidad”. Roca ha destacado que “la planificación se ha realizado con antelación suficiente para coordinar a todos los efectivos implicados y garantizar una presencia policial adecuada en cada evento”.

Protección Civil y Cruz Roja

Además de la Policía Local, el dispositivo contará con la participación de la Policía Nacional, así como con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, que prestarán apoyo preventivo y asistencia en caso de necesidad. La coordinación entre los distintos cuerpos será clave para responder de manera ágil ante cualquier situación.

Como refuerzo adicional, la Policía Local se apoyará en su unidad aérea con drones durante la celebración de la carrera XCO Flow Experience Torrent en El Vedat y durante la Gran Cabalgata del Año Nuevo Chino en la Avenida al Vedat. Estos dispositivos permitirán mejorar la vigilancia y el seguimiento de los recorridos, facilitando una visión global de la afluencia de público y del desarrollo de los actos.

Aparcamientos habilitados en Parc Central

En relación a los actos previstos el domingo, con la Cabalgata Infantil por la mañana y con la celebración del Año Nuevo Chino, el Ayuntamiento de Torrent ha habilitado espacios adicionales de aparcamiento para facilitar la llegada de visitantes y estacionamiento de vecinos. En concreto, se podrá estacionar en el solar situado junto a la Plaza de la Concordia y en el solar ubicado en la rotonda entre las calles Londres ’48 y Munich ’72. No obstante, desde el consistorio se recomienda preferentemente el uso del metro para desplazarse hasta la ciudad, con el fin de evitar problemas de tráfico y favorecer una movilidad más fluida.

Por este motivo, representantes de la comunidad china organizadora del evento, encabezados por Fernando Zhou, presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de la Comunitat Valenciana, se han desplazado hasta la comisaría de Torrent para agradecer la labor de la Policía Nacional. A continuación, han visitado la comisaría de la Policía Local de Torrent, donde también ha participado del equipo de gobierno municipal: la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca; la segunda teniente de alcalde, Amparo Chust; la concejala de Participación Ciudadana, Ana Penella; y el jefe de Protección Civil, Francisco Lona.

Durante estas visitas se ha trasladado el agradecimiento a los agentes de seguridad por su implicación y por velar en todo momento por la protección de los participantes y asistentes a cada uno de los eventos programados.

“Torrent afronta un fin de semana con actos muy diversos y todos ellos multitudinarios, y eso exige un esfuerzo adicional por parte de nuestros cuerpos de seguridad”, ha subrayado Sonia Roca. La edil ha añadido que “queremos que vecinos y visitantes disfruten de las Fallas, del deporte y de la riqueza cultural que aporta la celebración del Año Nuevo Chino con la confianza de que existe un dispositivo preparado para garantizar su seguridad”.

La ciudad se prepara así para vivir unas jornadas en las que tradición fallera, deporte, solidaridad y cultura convivirán en las calles. Un fin de semana en el que Torrent volverá a demostrar su capacidad organizativa y su compromiso con la seguridad para que miles de personas puedan salir a la calle y participar en cada uno de los actos previstos con total tranquilidad.