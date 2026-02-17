Torrent reunirá a casi 500 escolares en la XV Jornada de Jocs Populars Valencians

Torrent acogerá el próximo 19 de febrero la XV Jornada de Jocs Populars Valencians – Jocs al Carrer, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, que reunirá a centenares de escolares de Primaria de distintos centros educativos del municipio en una mañana dedicada a la recuperación, difusión y práctica de los juegos tradicionales valencianos.

La jornada, que se celebrará en la Torre de Torrent, contará con la participación prevista de 491 alumnos, acompañados por 62 estudiantes voluntarios de 6º de Primaria y 43 docentes.

En total, participarán escolares de diez centros: CEIP Lope de Vega, CEIP Federico Maicas, CEIP El Molí, CEIP San Juan Bautista, CEIA Les Terretes, CEIA Virgen del Rosario, CEIA Sant Pasqual, CEIA Miguel Hernández, CEIA Juan XXIII y el CEIA Antonio Machado.

Juegos tradicionales para aprender compartiendo

Durante la mañana, el alumnado podrá disfrutar de una amplia variedad de juegos populares valencianos, entre ellos: ‘trompes’, ‘cordes’, ‘mocador’, ‘7 i mig’, ‘xapes’, ‘sambori’, ‘1, 2, 3, pica paret’, ‘sogatira’, ‘birles’ y ‘sacs’, entre otros.

El horario previsto se desarrollará desde las 9.30 horas, con la llegada de los centros y la organización de grupos, hasta la finalización de las actividades a las 12 horas y la posterior entrega de diplomas a los escolares participantes a las 12.30 horas, acreditando su participación en la ‘XV Jornada de Jocs Populars Valencians’.

Juegos tradicionales valencianos. / A. T.

Cada centro educativo tendrá un papel activo en la organización, encargándose de dinamizar uno de los juegos, preparar cartelería identificativa y contar con alumnado voluntario para enseñar y practicar las distintas actividades con sus compañeros. Esta fórmula fomenta no solo la actividad física y el conocimiento del patrimonio lúdico tradicional, sino también el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre alumnos.

Una cita consolidada en el calendario educativo

La jornada alcanza este año su decimoquinta edición, consolidándose como una actividad educativa estable en el calendario escolar de Torrent. Bajo el lema “Jocs al Carrer”, la iniciativa recupera el espíritu del juego en la calle como espacio de convivencia, aprendizaje y transmisión cultural.

"Desde la Concejalía de Educación se quiere seguir impulsando este tipo de encuentros que ponen en valor el patrimonio inmaterial valenciano y refuerzan la identidad cultural entre los más jóvenes, al tiempo que promueven hábitos saludables y relaciones entre los centros escolares", EXPRESAN.

La concejala de Educación, María Fernández, ha destacado la importancia de esta jornada dentro del proyecto educativo municipal, “esta jornada es mucho más que una mañana de juegos. Es una oportunidad para que nuestros niños conozcan y vivan en primera persona los juegos tradicionales valencianos que forman parte de nuestra cultura y de nuestra historia”.

“Desde el Ayuntamiento de Torrent apostamos por una educación que también transmita identidad, valores y convivencia. Que casi 500 escolares de distintos centros compartan espacio, aprendan unos de otros y disfruten al aire libre demuestra que este proyecto está plenamente consolidado”, ha subrayado Fernández

Y ha concluido, “queremos que los juegos que durante generaciones llenaron nuestras calles sigan vivos. Recuperarlos en el entorno educativo es una forma de preservar nuestro patrimonio inmaterial y, al mismo tiempo, fomentar hábitos saludables y el compañerismo”.

La XV Jornada de Jocs Populars Valencians se perfila así como una nueva oportunidad para que el alumnado de Torrent comparta una experiencia educativa diferente, basada en la tradición, la convivencia y el aprendizaje activo.