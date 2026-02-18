Catarroja realiza el primer simulacro ante inundaciones: "Todos a la primera planta"

“Se activa el protocolo de emergencia por vientos e inundaciones, todos a la primera planta”, es el mensaje que ha recibido Silvia Ferriols, directora del CEIP Vil·la Romana de Catarroja, por parte del Cecopal. A continuación, todo el alumnado de infantil y de los primeros cursos se han salido de sus aulas y se han subido al primer piso para protegerse del agua, “que poco a poco empezaba a llegar al centro”.

Se trata del primer simulacro a gran escala que se ha llevado a cabo en Catarroja, también el primero que se realiza en un municipio afectado por la dana. Ante una situación de emergencia recreada por los servicios municipales, el Cecopal se ha reunido en el ayuntamiento y han activado un sistema de aviso por alarmas, bando y drones, a la vez que ha avisado a los centros escolares para que impulsen sus propios protocolos.

Suenan las sirenas

De este modo, las sirenas del Vil•la Romana, colegio arrasado por la dana y que regresó a las aulas este pasado mes de septiembre, han empezado a sonar y el alumnado más pequeño ha abandonado sus aulas para subir a las plantas superiores, en total unos 200 menores, acompañados en todo momento por sus maestros y maestras, que ya les habían explicado el día anterior lo que iba a suceder para evitar nervios.

El alumnado abandona sus aulas para subir a las plantas superiores. / Daniel Tortajada

La directora del centro, Silvia Ferriols, explica que “el simulacro ha ido bien, he visto a los niños tranquilos, pero hay cosas que mejorar, que es de lo que se trataba”. “El Ayuntamiento de Catarroja lleva trabajando meses en este plan de prevención y nos había dado pautas para que padres, maestros y alumnado estén preparados. A las 10 horas nos han mandado el mensaje avisando de que nos teníamos que confinar por fuertes viento y lluvia, y como ya sabíamos qué puertas y escaleras utilizar, ha sido rápido”, detalla Ferriols.

No obstante, una de las cosas a mejorar están en las propias instalaciones del centro que, más de un año después “sigue con goteras y las puertas de emergencia no funcionan bien, por lo que si la catástrofe sucediese de verdad tendríamos un problema”, denuncia la directora.

La megafonía del pueblo no se escuchaba

Además, la megafonía del pueblo no se escuchaba desde el centro, por lo que han tenido que encender la suya propia. “Si la del pueblo se escuchase bien, evitaríamos poner la nuestra, porque tenemos alumnado con autismo sensible a estos sonidos”, afirma. Aún así, valora esta primera experiencia como “positiva” por ser la primera que sirve como referencia para posibles futuras emergencias.

Placa que señala hasta donde llegaron las inundaciones en el Ceip Vil·la Romana. / Daniel Tortajada

También ha estado presente en el simulacro Inma Murgui, directora territorial de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que ha manifestado “el apoyo de la conselleria al simulacro realizado en la localidad de Catarroja, un operativo que va a permitir valorar el procedimiento, conocer si los canales de comunicación han sido efectivos y evaluar la capacidad de respuesta de la ciudadanía y en particular del personal de los centros educativos”.

Puesta en práctica de las formaciones

De este modo, el Ayuntamiento de Catarroja pone a prueba lo aprendido en las sesiones formativas para proteger a la ciudadana ante situaciones de riesgo, especialmente inundaciones.

A través del programa Catarroja Avança, el consistorio ha formado a su Cecopal, a técnicos del ayuntamiento, a la comunidad educativa, a la ciudadanía y a voluntarios. Estas sesiones han contado con la colaboración de expertos en la respuesta a catástrofes de la Universidad de Waseda (Japón), Carmen Grau; Yaiza Pérez, de la Universitat de València (UV) y Sergio Palencia, de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Evacuación de una familia, entre las acciones del simulacro

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, ha explicado que después de la dana se pusieron en contacto con la UPV para analizar su mapa de riesgos y avanzar en un plan contra inundaciones. "El Ayuntamiento de Catarroja ha movilizado en el día de hoy a unas 5.000 personas, priorizando a la comunidad educativa, el sector comercial e industrial, y las personas vulnerables, incluso hemos hecho un simulacro para evacuar a una familia que vive en una plata baja", revela Silvent.

"Nuestro objetivo es avanzar en la seguridad, en autoprotección y formar a la ciudadanía, por eso tenemos en marcha formar a un grupo de voluntariado con líderes locales para trabajar en red, donde tiene un papel importante el CLER", añade la alcaldesa, que informa que la siguiente fase será un plan de formación, adquisición de materiales e incorporar las conclusiones que surjan de esta jornada. Además, declara que todos los años se hará un simulacro como este.

Así, Catarroja ha sido el primer municipio en hacer este simulacro a gran escala, una iniciativa que surge del propio consistorio y al que la directora territorial espera que se sumen otros pueblos.