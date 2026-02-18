Comienza la rehabilitación del grupo de viviendas Virgen de Vallivana

Las obras de rehabilitación del grupo de viviendas de la Vallivana de Picassent, situadas en las calles Morella, Torrent y Slavador Giner, ya se han iniciado. El objetivo es adaptar esta zona residencial en edificios modernos que cumplan con la actual normativa de accesibilidad y eficiencia energética. En total afecta a un conjunto de 50 viviendas divididas en 8 zaguanes.

Esta actuación afectará a la renovación de fachadas, ventanales, carpintería, impermeabilización, cubiertas, bajantes, subsanación de patologías, retirada de amianto, instalación eléctrica y urbanización. Las obras, que tendrán que estar acabadas durante este año, supondrán una mejora energética del 60%, que repercutirá en un menor consumo y mayor bienestar.

El proyecto cuenta con una inversión de unos dos millones de euros, y será financiado en gran medida por fondos de la Unión Europea, que aportará casi el 60% del total. El Ayuntamiento de Picassent aportará medio millón de euros, los propietarios unos 260.000 euros y la Generalitat Valenciana completará la financiación con unos 88.000 euros.

Torres Virgen del Carmen, nueva licitación

El otro grupo de edificios en los que se acometerá una rehabilitación será en las Torres de Virgen del Carmen, enclavados en la calle de Els Furs y Mare de Déu del Carme, cuya primera licitación de las obras quedo desierta y el Ayuntamiento ha vuelto a licitar, con el fin de poder adjudicar lo antes posible los trabajos e iniciarlos inmediatamente.

Estas dos actuaciones se engloban en la política de vivienda del Ayuntamiento, que entre sus líneas de trabajo está la recuperación, adecuación y modernización de grupos de viviendas en estado precario.