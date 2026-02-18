El consorcio europeo Partenalia se reúne en l’Horta Sud para abordar la emergencia climática tras la dana

La histórica andana del Museu de l’Horta Sud, en Torrent, se ha convertido este miércoles 18 de febrero en el epicentro de la cooperación europea frente al cambio climático con la primera reunión de Partenalia celebrada en l’Horta Sud desde la creación en 1993 de este consorcio comunitario de gobiernos intermedios (con diputaciones y áreas metropolitanas).

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha ejercido de anfitriona en una jornada marcada por un mensaje claro: las catástrofes recientes —con la dana como referencia inmediata— ya no pueden abordarse como episodios aislados, sino como síntomas de una emergencia climática que exige coordinación, ciencia y políticas públicas compartidas.

El presidente de la Mancomunitat y hasta este miércoles presidente de Partenalia, José F. Cabanes, ha dado la bienvenida a la delegación poniendo el foco en el impacto de la dana en la comarca y en el papel de los gobiernos intermedios en situaciones de emergencia. “Partenalia ha de ser un foro de resiliencia e intercambio de buenas prácticas para frenar el cambio climático”, ha defendido, y ha advertido del riesgo de banalizar las causas: “No cabe obviar la emergencia climática… porque el negacionismo mata y destruye”.

Plan de acción y relevo en la presidencia

En la sesión de trabajo de este miércoles han participado cerca de 40 personas pertenecientes a doce gobiernos intermedios. Entre ellos, varias diputaciones españolas (València, Castelló, Almería, Badajoz, Cáceres, Jaén y Tarragona), el gobierno provincial de Lucca (Italia) y el área metropolitana de Turín (Italia), además de Hannover (Alemania), conectada telemáticamente.

Representantes europeos y de diputaciones en el encuentro de Paternalia en el Museu de l'Horta Sud. / Levante-EMV

El Consejo Político ha aprobado el plan de acción del consorcio y la incorporación de Hannover y Turín como nuevos miembros. Además, se ha formalizado el relevo en la presidencia, que pasa a la Diputación de València, con el diputado de Proyectos Europeos e Innovación y alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, mientras que en la vicepresidencia ha sido reelegido el representante de Lucca, Luca Menesini. La Diputació de València se adhirió a ella en 2017.

Ciencia y cooperación frente a los riesgos climáticos

Más allá de la agenda interna, el mensaje de la jornada ha apuntado al futuro inmediato: la repetición de episodios extremos en el arco mediterráneo y en distintos puntos de Europa obliga a acelerar políticas de adaptación, prevención y respuesta. Cabanes ha citado también evacuaciones y daños recientes en Andalucía y Portugal, y ha señalado la disposición de la Mancomunitat a colaborar a través del Ministerio del Interior.

Una comarca observada por Europa

El encuentro ha tenido también una dimensión simbólica y práctica: la delegación europea venía de realizar este martes un recorrido por zonas afectadas por la dana en varios municipios de l’Horta Sud, con paradas en Picanya, Sedaví y Llocnou de la Corona. Allí conocieron de primera mano la magnitud de los daños —como la pérdida de puentes y pasarelas en Picanya— y las dificultades de respuesta y reconstrucción, especialmente en localidades pequeñas con pocos recursos.

En Sedaví, el itinerario incluyó el edificio 29 d’Octubre, señalado como punto clave de atención ciudadana durante la emergencia; y en Llocnou, responsables municipales expusieron los obstáculos para salir adelante en el municipio más pequeño de España, con limitaciones estructurales de personal y financiación.

La visita culminó con un encuentro en la plaza de Llocnou entre representantes europeos y una delegación de los Comités Locales de Reconstrucción (CLER), que trasladaron inquietudes y dudas sobre el proceso de recuperación.

La elección del Museu y Salvem les Fotos

La elección del Museu de l’Horta Sud como sede ha reforzado la dimensión social y cultural del encuentro, con mención expresa al papel del museo en iniciativas de memoria y recuperación como “Salvem les Fotos” (Universitat de València), en un contexto en el que la reconstrucción no solo se mide en infraestructuras, sino también en comunidad y patrimonio.