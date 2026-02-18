Los desalojados de Puçol por el derrumbe son inquilinos de apartamentos turísticos con siete menores

Poco a poco se van conociendo detalles del derrumbe de una casa este martes 17 en Puçol, que obligó a desalojar a 25 personas. Según fuentes municipales, el derrumbe que obligó a la intervención de los bomberos ya que ocasionó daños en las viviendas colindantes se produjo durante los trabajos de demolición de una casa antigua en la calle San Pedro, recientemente comprada para ser reconstruida.

El consistorio confirma que los trabajos de demolición tenían todas las licencias pertinentes, y que se están investigando las causas de esta afectación. "Hemos pedido un informe a los Bomberos que actuaron tras recibir la llamada, y vamos ahora a llevar a cabo los trabajos de desescombro, aunque lo prioritario es derribar de forma controlada la fachada que ha quedado en pie, para que no se caiga y pueda afectar a la casa de delante, ya que es una calle muy estrecha", explica la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, que está siguiendo muy de cerca la evolución del caso.

Derrumbe de la casa. / Consorcio Provincial de Bomberos

La mandataria también ha destacado que la vivienda colindante que se vio afectada no estaba habitada, ya que la propietaria falleció hace unos meses, y que se decidió por precaución desalojar a una veintena de personas que estaban alojados en un bloque de dos alturas de cuatro viviendas de alquiler turístico: "Como habían siete menores y no son de la zona, ni tienen familiares con otras residencias, decidimos realojarlos en un hotel, utilizando la partida de ayudas de emergencia", aunque desde el gobierno local, confían en que entre hoy y mañana puedan volver a sus casas.