La Diputación de València presidirá durante dos años la entidad que representa a las provincias europeas

La Diputació de València ostentará por primera vez la presidencia de Paternalia: la entidad que representa a las provincias de la Unión Europea. El diputado de Fondos Europeos de la institución, Juan Ramón Adsuara, ha sido elegido nuevo presidente de la red europea Partenalia, la plataforma que defiende los intereses de las provincias y administraciones locales intermedias de diferentes países de la Unión Europea.

Adsuara, que ha estado acompañado por las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari, ha logrado la elección durante la celebración del Consejo Político de Partenalia que ha tenido lugar este miércoles en el Museu de l'Horta Sud, en Torrent. Durante la reunión, a la que han acudido representantes de gobiernos intermedios de varios países como España, Italia, Francia o Alemania, se han renovado tanto la presidencia como la vicepresidencia del Consejo de Administración de Partenalia. Esta última volverá a estar en manos de la provincia italiana de Lucca.

La Diputació de València, a través de su diputado Juan Ramón Adsuara, ostentará la presidencia de la entidad durante los próximos dos años, aunque podrá renovar su cargo hasta dos veces más. La Red europea Partenalia se creó en 1993 para dar visibilidad y reforzar el papel de las diputaciones y administraciones locales intermedias europeas en el proceso de construcción europea, así como para promover e implementar las políticas comunitarias a nivel local. La Diputació de València se adhirió a ella en 2017.

Según el programa presentado por la Diputación, el objetivo para los próximos dos años es reforzar el papel de Partenalia como plataforma de intercambio de conocimiento y buenas prácticas; también como red de identificación, anticipación y canalización de oportunidades de financiación europea; y, por último, como entidad de influencia (lobby) para mejorar la posición de los territorios intermedios y sus municipios en la UE.

Plan de trabajo para dos años

Tras destacar que Partenalia es “una red que conecta territorios distintos, pero con un mismo objetivo: mejorar la vida de las personas a través de la cooperación, la innovación y los proyectos compartidos”, Adsuara ha presentado su plan de trabajo para los próximos dos años, articulado en torno a cinco ejes estratégicos.

Traspaso de la presidencia de Cabanes a Adsuara. / Levante-EMV

En primer lugar, se propone honrar el legado que ha dejado Partenalia durante todos estos años, “transmitiendo a todos nuestros socios —actuales y futuros— el valor de formar parte de esta familia”, ha subrayado. Al mismo tiempo, pretende reforzar el papel de la plataforma como lobby en un momento crucial en el que está tomando forma el próximo período de programación europea 2028-2035. “Partenalia debe posicionarse como un interlocutor clave ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones. Nuestras prioridades deben estar en la agenda europea”. Con este fin se elaborará una ‘Agenda PARTENALIA 2028-2035’ que se presentará conjuntamente en Bruselas, “demostrando la fuerza y coherencia de nuestra red”.

El tercero de sus ejes es el denominado Arco Latino, “una oportunidad única para redefinir la cooperación al desarrollo. La cooperación en el Mediterráneo debe ser multilateral, inclusiva y orientada al futuro”. En este marco, impulsará una Conferencia sobre el Voluntariado de los Jóvenes en el Mediterráneo para concetar a jóvenes de ambas orillas del Mediterráneo, posicionando así a Partenalia como líder en cooperación euro-mediterránea.

Dinamizar los grupos de trabajo

La cuarta línea de actuación es la de dinamizar los grupos de trabajo de la red, implementando un modelo de liderazgo distribuido: cada grupo de trabajo debe estar liderado por un socio específico. Por último, Adsuara pretende impulsar la captación de nuevos socios y la estrategia comunicativa de Partenalia. “La comunicación debe ser colaborativa. Lo verdaderamente poderoso es que cada socio comunique activamente sobre los beneficios de pertenecer a la red”.

Adsuara ha concluido afirmando que “este plan de acción no es un documento cerrado, sino una invitación a construir juntos. Juntos podemos posicionar a esta red como un referente europeo en cooperación territorial, innovación y desarrollo sostenible. Podemos demostrar que Europa funciona cuando los territorios trabajan unidos, cuando las buenas prácticas se comparten y cuando los proyectos se construyen desde lo local para impactar a nivel continental”.

Otras decisiones del Consejo Político

Durante el Consejo Político, los miembros han adoptado la Declaración de Torrent sobre el futuro de la Política de Cohesión, en el contexto de las negociaciones en curso sobre el Marco Financiero Plurianual. La Declaración posiciona a las autoridades locales intermedias como interlocutores clave en el marco institucional europeo y como un nivel esencial de la gobernanza multinivel.

Asimismo, se ha ratificado la incorporación de dos nuevos socios a la red (Hannover y Torino), y se ha acordado la creación de tres nuevos grupos de trabajo centrados en Protección Civil, Juventud y Digitalización, reforzando así las prioridades estratégicas de la red. También se ha aprobado el presupuesto anual, y se ha debatido sobre la participación de los miembros y de sus respectivos territorios en el proyecto europeo ProVote, sobre la participación democrática juvenil en el ámbito local e intermedio.