Foios se opone a la paralización del túnel para el metro a su paso por Meliana

El paso a nivel de las vías de Metrovalencia que cruzan la antigua carretera de Barcelona entre Foios y Meliana vuelve ser un motivo de conflicto entre ambos gobiernos locales, uno liderado por Compromís (Foios, con Sergi Ruiz como alcalde) y otro por el PP (Meliana, con Trini Montañana como alcaldesa). Si ya suscitó desencuentros entre ambos ejecutivos hace casi un año, ahora, tras la paralización del proyecto del túnel del metro por parte del Consell anunciado hace unos días, vuelve a causar polémica. Meliana pide paralizar la supresión del paso a nivel y Foios pide que siga adelante el proyecto.

La semana pasada la conselleria de Infraestructuras y el ayuntamiento de Meliana se reunieron. En primer lugar, consistorio expuso su negativa a hacer un paso subterráneo para coches y el Consell se comprometió formalmente a paralizar el proyecto actual y comenzar los estudios para el soterramiento de las vías, una opción que el gobierno valenciano considera "prioritaria", especialmente "tras las lecciones aprendidas tras la reciente dana".

Ahora, el Ayuntamiento de Foios, que en más de una ocasión expresó su voluntad de que sí se hiciera el túnel para vehículos (incluso presentaron alegaciones a los presupuestos autonómicos para que se llevara a cabo) ha remitido una carta a la conselleria en la le expresa su protesta y profunda preocupación por el anuncio de paralización del túnel.

En la misiva, el alcalde Sergi Ruiz pide al Consell que mantenga la tramitación y el impulso del proyecto de supresión del paso a nivel de la CV-300 de la línea 3 de Metrovalencia, basado "en la solución y los proyectos redactados, dentro del marco del plan anunciado recientemente por el mismo president de la Generalitat".

En el mismo texto deja claro que el Ayuntamiento de Foios no se opone a que se estudian alternativas mejores a largo plazo. "Al contrario, entendemos que cualquier mejora estructural es positiva". Con todo, consideran "irresponsable bloquear una solución real y ejecutable, prevista en el Plan de Actuaciones de FGV 2026-2030, imprescindible para eliminar un cuello de botella que genera colas, riesgo de accidentes y graves afecciones a la movilidad, a la espera de una hipotética actuación futura que todavía no está definida, y que, además, tendría un coste de centenares de millones de euros".

Piden una reunión con todos los municipios afectados

Además, Ruiz solicita que la conselleria informe oficialmente del estado administrativo actual del proyecto de supresión del paso a nivel de la CV-300, así como de las decisiones adoptadas o previstas respecto a su continuidad o eventual revisión, a fin de "evitar interpretaciones públicas contradictorias".

Asimismo, piden que cualquier estudio de alternativas adicionales se desarrolle en paralelo, sin paralizar la actuación prevista y que se convoque una reunión urgente con los ayuntamientos afectados para garantizar una toma de decisiones coordinada y basada en información técnica contrastada.

En la misma carta, el alcalde de Foios recuerda que este asunto no es nuevo y hace un recopilatorio de los datos de personas que pasan diariamente por esta intersección. Foios defiende que la supresión no solo afecta a Meliana, sino también a Foios y al resto de municipios de alrededor, con miles de personas usuarias cada día. Este paso, además, es un punto crítico para la seguridad vial, la movilidad comarcal y el funcionamiento cotidiano del tráfico en un eje estructural como es la CV-300.