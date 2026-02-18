El IBMCP abre sus puertas al alumnado de Burjassot para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El alumnado de 5º de Primaria del CEIP Les Sitges de Burjassot tuvo la oportunidad el pasado martes 10 de febrero de desplazarse hasta el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año para visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito científico y fomentar vocaciones desde edades tempranas.

La actividad, organizada por la Comisión de Igualdad del centro, tuvo como objetivo acercar la investigación científica al entorno escolar y destacar la contribución de las mujeres a la ciencia. A lo largo de la jornada, cerca de 35 alumnas y alumnos participaron en charlas divulgativas, encuentros con investigadoras, talleres prácticos y una visita guiada por los laboratorios e instalaciones del instituto. Además, el alumnado de 6.º de Primaria contó con la participación de Cristina Furió Sanz y Celia Sánchez Vallejo, científicas de Aimplas, que impartieron talleres científicos que despertaron un gran interés entre el alumnado.

La jornada puso de manifiesto la importancia del estudio de las ciencias y la gran tarea divulgativa que realizan las mujeres científicas en los centros educativos, contribuyendo a crear referentes femeninos y a promover una ciencia más igualitaria e inclusiva.

Seguridad ciudadana y los delitos contra la imagen

Por otra parte, el uso de las redes sociales plantea dudas a las familias de los escolares ya que se pueden ver afectadas por delitos contra la imagen o de seguridad ciudadana que afecten a sus hijas e hijos. Teniendo en cuenta esta preocupación y atendiendo a la demanda realizada por las propias familias de Burjassot al departamento de educación del Ayuntamiento de Burjassot, a través del Programa de Orientación Familiar (PROFAM) del Consistorio, dependiente de la Concejalía de Educación, dirigida por Manuela Carrero, se ha programado una charla informativa que será impartida por agentes de la Policía Nacional, responsables de participación ciudadana, y que está orientada a la comunidad educativa de Burjassot.

Cartel de la charla formativa de la Policía Nacional para la comunidad educativa. / A. B.

La charla tendrá lugar el martes 24 de febrero a las 18 horas en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado y, como se ha señalado se hablará sobre seguridad ciudadana, delitos contra la imagen y sus consecuencias penales.