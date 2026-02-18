Una delegación europea visita la zona cero de la dana en l’Horta Sud para evaluar la reconstrucción

La "zona cero" de la dana acogió este martes la visita de una delegación europea integrada por responsables de gobiernos intermedios —diputaciones y áreas metropolitanas— que se desplazó a l’Horta Sud para conocer sobre el terreno el impacto de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y el estado de la reconstrucción casi 16 meses después. La comitiva, vinculada al consorcio Partenalia, que preside la Mancomunitat de l’Horta Sud desde 2024, se acercó a varios municipios de la comarca y mantuvo encuentros con responsables locales y representantes ciudadanos.

El presidente de la Mancomunitat y anfitrión de la jornada, José Francisco Cabanes, puso el foco en el balance humano de la tragedia —230 víctimas mortales— y reclamó que el acompañamiento social forme parte central de las políticas de recuperación. “Lo más importante son las 230 vidas que se llevó la catástrofe. Por ello, hemos puesto el acento en la salud mental y en la necesidad de apoyar a la población”, señaló.

Tres paradas para entender la emergencia… y sus lecciones

El itinerario arrancó en Picanya, donde personal técnico municipal explicó las consecuencias directas del episodio, como la destrucción de prácticamente todos los puentes y pasarelas, y detalló algunas de las actuaciones ya en marcha en el entorno del barranco.

La segunda parada fue Sedaví con explicaciones del propio Cabanes —también alcalde— y del teniente de alcalde Juan José Campayo sobre cómo se gestionó la emergencia. El recorrido incluyó el edificio bautizado como 29 d’Octubre, convertido en uno de los puntos clave de atención ciudadana durante los días más críticos.

Reunión con los CLER en Llocnou de la Corona. / Levante-EMV

La visita concluyó en Llocnou de la Corona, el municipio más pequeño de España, donde cargos municipales —entre ellos la exalcaldesa Paqui Llopis y el actual alcalde, Nicolás Pérez— trasladaron a la delegación las dificultades añadidas para responder a la catástrofe “sin funcionariado y sin recursos”.

La delegación de Paternalia en Picanya. / Levante-EMV

En la plaza, una representación de los Comités Locales de Reconstrucción (CLER) expuso inquietudes y dudas sobre el proceso de recuperación.

“El negacionismo mata y destruye”

Más allá del diagnóstico, Cabanes defendió que Partenalia debe convertirse en un espacio de cooperación frente a emergencias climáticas. "Estamos en una situación de emergencia climática que no cabe obviar… porque el negacionismo mata y destruye", afirmó, apostando por un foro "de resiliencia" y "de ciencia frente a bulos y negacionismos".

Reunión política, plan de acción y relevo en la presidencia

La agenda de Partenalia prevé su acto central este miércoles con la reunión del consejo político en el Museu de l’Horta Sud, donde se abordará la aprobación del plan de acción, la incorporación de nuevos socios y el relevo en la presidencia tras el mandato de la Mancomunitat (2024-2026). Entre las instituciones presentes figuran diputaciones españolas (de València, Castelló, Almería, Badajoz, Cáceres, Jaen y Tarragona) y representantes de Hannover (Alemania), Lucca (Italia) y el área metropolitana de Turín (Italia).