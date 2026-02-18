Nuevos cortes en la A-7 afectan al área metropolitana de València: fechas, horarios y rutas alternativas

La reconstrucción de las infraestructuras viarias dañadas por la dana del 29 de octubre de 2024 continúa avanzando. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la fase final de las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre los barrancos del Poyo y del Gallego, situadas en el punto kilométrico 336,8 de la autovía A-7, en el tramo del bypass de Quart de Poblet, dentro del área metropolitana de València. La actuación cuenta con un presupuesto total de 17,3 millones de euros.

En la actualidad, el tráfico ya ha sido restablecido sobre las estructuras que configuran el trazado original de la A-7 tras su reconstrucción, aunque se mantiene con condiciones de circulación limitadas. Como continuación de las obras, en las próximas fechas se procederá al extendido de la capa de rodadura en la calzada sentido Alicante, lo que requerirá el corte completo nocturno de la calzada durante el mes de febrero.

En concreto, la noche del 18 al 19 de febrero, en horario de 00:00 a 06:00 horas, se llevarán a cabo trabajos de adecuación del entronque sur. Posteriormente, la noche del 22 al 23 de febrero, de 22:00 a 06:00 horas, se realizarán trabajos en el entronque norte. Asimismo, durante las noches del 23 al 24 y del 24 al 25 de febrero, en ambos casos de 22:00 a 06:00 horas, se procederá a la ejecución de aglomerado y capa de rodadura.

Viaducto del barranco del Poyo en la A-7. / Ministerio de Transportes

Desvíos previstos

Estos trabajos requerirán el corte de la calzada sentido Alicante de la A-7 en el tramo sur del bypass, entre el enlace con la A-3 y el nudo de Silla. Para ello los desvíos previstos, debidamente señalizados son los siguientes:

Tráfico de largo y medio recorrido: autovías V-31 y la V-30.

Tráfico interior generado en el tramo sur del bypass: autovías A-3, CV-410 y CV-36.

Próximas actuaciones

El extendido de la capa de rodadura de la calzada sentido Barcelona se ejecutará cuando finalicen los trabajos de demolición del desvío provisional de la A-7, que se construyó el pasado 14 de noviembre de 2024 para mantener el tráfico de la autovía y su conexión con la A-3 a la altura de Quart de Poblet. Actualmente se está utilizando esta calzada para el acceso de la maquinaria y los camiones de transporte a la zona de trabajo.