Paterna suma nuevas plazas de aparcamiento: 17 más en la calle Valencia, un total de 44 disponibles

El Ayuntamiento de Paterna continúa ampliando la oferta de aparcamiento en el municipio con la creación de 17 nuevas plazas en la calle Valencia, una actuación que permite alcanzar un total de 44 estacionamientos en este punto del barrio del Campamento.

Esta intervención eleva de las 27 existentes a 44 el número de plazas disponibles en este punto estratégico de la ciudad, que además cuenta con otro espacio cercano, el parking de Los Naranjos, con capacidad para más de 460 vehículos, destinado a estacionamiento público gratuito, reforzando así la red municipal de aparcamientos.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “la ampliación de este parking forma parte de la estrategia municipal para mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento tanto a residentes como a quienes acuden a nuestra ciudad con gran actividad diaria” y ha añadido que “seguimos trabajando para que el aparcamiento en nuestra ciudad no sea un problema”.

Por su parte, la teniente alcalde de Movilidad, Nuria Campos, ha asegurado que “con esta ampliación, el consistorio da respuesta a una demanda vecinal orientada a optimizar el uso del espacio público y mejorar la accesibilidad en uno de los barrios más importantes de la ciudad como es Campamento”.

Respuesta al crecimiento de la ciudad

En este sentido, Campos ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno con “una Paterna en constante crecimiento, dotada de infraestructuras y espacios públicos que garanticen una movilidad más eficiente, accesible y equilibrada y que se complementa con la renovación de la flota de nuestro transporte público municipal en autobuses 100 % eléctricos y gratuitos, además de multiplicar las líneas que mejoran la conexión con todos los barrios de la ciudad”.

Esta actuación se enmarcan en la III fase del Plan Municipal de Aparcamientos, una iniciativa con la que el Ejecutivo socialista prevé crear cerca de 500 nuevas plazas en distintos puntos del término municipal y que ya ha permitido superar las 2.000 plazas creadas en la última década, consolidando así el modelo de ciudad sostenible y bien conectada por el que apuesta el consistorio.