El soterramiento de las vías en Alfafar-Sedaví, protagonista en la comisión mixta para la dana
La Policía ha desalojado a cuatro integrantes de la Plataforma que estaba con una pancarta en la puerta del castillo de Riba-roja, al carecer de permiso
El colectivo ha conseguido hablar con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien les ha citado a una reunión tras las fallas
El soterramiento de las vías de Alfafar-Sedavíya está presente en la comisión mixta para la dana que se celebra por primera vez en el Castell de Riba-Roja, y que tiene como protagonistas al ministro Ángel Víctor Torres y al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
Pese a que en una reunión celebrada la semana pasada con el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, este prometió que pondría sobre la mesa la eliminación de las vías como única alternativa a acabar con la inseguridad y la contaminación acústica, y no con el paso ciclopeatonal subterráneo propuesto por Adif, que además es altamente inundable, el colectivo ha querido dar visibilidad a su propuesta y ha acudido con la pancarta "Demanem soterrament" a primer ahora de la mañana, a la espera de la comitiva.
Sin embargo, justo cuando se acercaba la hora de llegada de los altos cargos representativos, la Policía ha pedido a la asociación que se fuera, ya que no tenían el permiso de la delegación del Gobierno para hacer una protesta, aunque fuera solo de cuatro personas.
"Nos hemos alejado, tal y como nos ha pedido la Policía muy amablemente, no sabíamos que siendo solo cuatro teníamos que pedir permiso", señalaba Gustavo Gisbert, de la Plataforma. Sin embargo, sí han conseguido visibilizar su demanda, ya que se ha acercado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "y nos ha emplazado a una reunión después de fallas, algo que agradecemos, ya que llevamos tiempo solicitando una reunión con ella", señala.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- El efecto Volkswagen impulsa Monte Picayo con casas de un millón de euros
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- Un ejército ganadero para combatir los incendios en la Vall d'Albaida