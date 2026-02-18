El soterramiento de las vías en Alfafar-Sedaví, protagonista en la comisión mixta para la dana

El soterramiento de las vías de Alfafar-Sedavíya está presente en la comisión mixta para la dana que se celebra por primera vez en el Castell de Riba-Roja, y que tiene como protagonistas al ministro Ángel Víctor Torres y al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Pese a que en una reunión celebrada la semana pasada con el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, este prometió que pondría sobre la mesa la eliminación de las vías como única alternativa a acabar con la inseguridad y la contaminación acústica, y no con el paso ciclopeatonal subterráneo propuesto por Adif, que además es altamente inundable, el colectivo ha querido dar visibilidad a su propuesta y ha acudido con la pancarta "Demanem soterrament" a primer ahora de la mañana, a la espera de la comitiva.

Protesta de la plataforma del soterramiento de Alfafar. / P.S.

Sin embargo, justo cuando se acercaba la hora de llegada de los altos cargos representativos, la Policía ha pedido a la asociación que se fuera, ya que no tenían el permiso de la delegación del Gobierno para hacer una protesta, aunque fuera solo de cuatro personas.

"Nos hemos alejado, tal y como nos ha pedido la Policía muy amablemente, no sabíamos que siendo solo cuatro teníamos que pedir permiso", señalaba Gustavo Gisbert, de la Plataforma. Sin embargo, sí han conseguido visibilizar su demanda, ya que se ha acercado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "y nos ha emplazado a una reunión después de fallas, algo que agradecemos, ya que llevamos tiempo solicitando una reunión con ella", señala.