Torrent aprueba la Fase II para transformar la esquina de Músico Mariano Puig Yago y Virgen de las Angustias
La Junta de Gobierno Local da luz verde a la actuación definitiva que transformará la zona en un espacio más accesible, seguro y moderno
S. G.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el proyecto de la Fase II de derribo y reurbanización de la esquina comprendida entre la calle Músico Mariano Puig Yago nº 9 y la calle Virgen de las Angustias nº 34, una actuación que culminará la regeneración integral de este enclave estratégico del casco urbano.
La intervención cuenta con una inversión de 184.340,86 euros, lo que permitirá culminar definitivamente la transformación urbana iniciada el pasado año en este entorno del centro de la ciudad.
Con esta aprobación del proyecto, el consistorio da un paso decisivo para completar una intervención que responde a una demanda histórica de los vecinos de la Asociación de Vecinos de Ramón y Cajal y adyacentes y que supondrá una mejora sustancial en la calidad del espacio público, la movilidad peatonal y la imagen urbana del entorno.
Una actuación planificada en dos fases
La intervención fue planificada en dos fases debido a los distintos ritmos de obtención y disponibilidad de las propiedades y terrenos. La Fase I, aprobada en enero de 2025, contempló el derribo del inmueble situado en el número 9 de la calle Músico Mariano Puig Yago y el acondicionamiento inicial del solar, obras que ya han sido ejecutadas y recepcionadas en julio de 2025.
Ahora, con la aprobación de la Fase II, se procederá al derribo del inmueble situado en el número 34 de la calle Virgen de las Angustias y a la reurbanización definitiva del solar resultante, del solar adyacente y de un tramo de la propia calle Virgen de las Angustias hasta su confluencia con Mariano Puig Yago.
Cabe destacar que, tanto el vial como el inmueble objeto de derribo son de titularidad municipal, lo que permite avanzar con plena seguridad jurídica en la ejecución del proyecto.
La actuación afecta a una superficie aproximada de 608,97 m² y tiene como objetivo principal:
- Mejorar la calidad del espacio público.
- Facilitar la movilidad peatonal y la permeabilidad del barrio.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
- Modernizar las infraestructuras urbanas existentes.
- Reforzar la seguridad y la imagen urbana de la zona.
Uno de los cambios más relevantes será la configuración de la calle Virgen de las Angustias como plataforma única, donde peatones y vehículos compartirán el mismo nivel, mejorando la accesibilidad y eliminando barreras arquitectónicas.
Además, se renovarán completamente las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público y telecomunicaciones, garantizando servicios más modernos, eficientes y adaptados a las necesidades actuales del barrio.
El proyecto también contempla la ordenación del espacio resultante para mejorar el estacionamiento, la señalización, el arbolado y la mejora del entorno urbano, consolidando un espacio más amable y funcional para residentes y visitantes.
De un tapón urbanístico a un espacio recuperado
El inmueble de Virgen de las Angustias 34, construido en 1933 y sin ningún tipo de protección patrimonial, presentaba un estado de deterioro que hacía necesaria su demolición para garantizar la seguridad y la salubridad del entorno.
Con esta segunda fase, el Ayuntamiento no solo elimina definitivamente un tapón urbanístico, sino que transforma la esquina en un espacio ordenado, accesible y plenamente integrado en el tejido urbano.
Con esta última fase, el proyecto quedará completamente ejecutado y preparado para su puesta en servicio, culminando definitivamente la transformación iniciada el pasado año.
El concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha destacado que, “con la aprobación de la Fase II culminamos un proyecto estratégico para el centro de Torrent. No se trata solo de derribar un edificio, sino de recuperar espacio público, mejorar la accesibilidad y ofrecer a los vecinos un entorno más seguro y digno”.
Torrent culmina la renovación integral del adoquinado de la calle Reyes Católicos y la reabre al tráfico
El Ayuntamiento de Torrent ha finalizado las obras de renovación del adoquinado de la calle Reyes Católicos, una actuación que ya ha permitido la reapertura al tráfico de esta céntrica vía tras varias semanas de trabajos. La intervención ha supuesto la sustitución completa del pavimento existente, dando solución definitiva a los problemas de baches y hundimientos que venían afectando a la calle desde hace años.
La actuación se enmarca en el plan municipal de renovación y reparación de las calles adoquinadas del Centro Histórico y del barrio de l’Alter, una estrategia impulsada por el consistorio con el objetivo de mejorar el estado de la vía pública, reforzar la seguridad vial y atender las demandas vecinales acumuladas durante largo tiempo.
Una intervención necesaria y largamente demandada
Las obras en la calle Reyes Católicos se iniciaron el pasado 4 de febrero, tras constatar los servicios técnicos municipales el elevado grado de deterioro del pavimento. La vía, situada frente al Ayuntamiento, presentaba un número considerable de baches y desperfectos que generaban molestias tanto a peatones como a conductores y que habían motivado quejas vecinales de forma histórica sin que se hubiera actuado durante muchos años.
Debido a que el modelo de adoquín existente estaba descatalogado y no era posible reponerlo parcialmente, los técnicos valoraron como única solución viable el levantamiento completo del adoquinado y su sustitución por uno nuevo. Esta decisión ha permitido dotar a la calle de un pavimento homogéneo, más resistente y adecuado, garantizando así una solución duradera que evite futuras reparaciones puntuales.
La intervención ha contado con un presupuesto de 16.500 euros más IVA y una duración prevista aproximada de dos semanas, como así ha sido hasta su completa finalización y reapertura al tráfico.
Mejora de la seguridad y de la imagen urbana
Con la renovación integral del firme, la calle Reyes Católicos presenta ahora una superficie completamente regularizada, eliminando los hundimientos y desperfectos que suponían un riesgo tanto para peatones como para vehículos. Además de mejorar la seguridad, la actuación contribuye a reforzar la imagen urbana de esta zona emblemática del municipio.
Esta obra se suma a otras actuaciones recientes dentro del mismo plan de mejora del viario adoquinado, como la reparación de baches en la calle Santísimo Cristo y la reurbanización integral de la calle San Pedro Mártir realizada en 2025, intervenciones que han permitido mejorar notablemente la calidad del espacio público en el Centro Histórico y en el barrio de l’Alter.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado tras la reapertura que “cumplimos con un compromiso adquirido con los vecinos. La calle Reyes Católicos llevaba muchos años con problemas en su pavimento y hoy podemos decir que cuenta con un adoquinado completamente nuevo, más seguro y adecuado”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “la actuación en Reyes Católicos era imprescindible desde el punto de vista técnico, ya que el adoquín anterior estaba descatalogado y no permitía reparaciones parciales con garantías”.
