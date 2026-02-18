Torrent aprueba la Fase II para transformar la esquina de Músico Mariano Puig Yago y Virgen de las Angustias

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el proyecto de la Fase II de derribo y reurbanización de la esquina comprendida entre la calle Músico Mariano Puig Yago nº 9 y la calle Virgen de las Angustias nº 34, una actuación que culminará la regeneración integral de este enclave estratégico del casco urbano.

La intervención cuenta con una inversión de 184.340,86 euros, lo que permitirá culminar definitivamente la transformación urbana iniciada el pasado año en este entorno del centro de la ciudad.

Con esta aprobación del proyecto, el consistorio da un paso decisivo para completar una intervención que responde a una demanda histórica de los vecinos de la Asociación de Vecinos de Ramón y Cajal y adyacentes y que supondrá una mejora sustancial en la calidad del espacio público, la movilidad peatonal y la imagen urbana del entorno.

Una actuación planificada en dos fases

La intervención fue planificada en dos fases debido a los distintos ritmos de obtención y disponibilidad de las propiedades y terrenos. La Fase I, aprobada en enero de 2025, contempló el derribo del inmueble situado en el número 9 de la calle Músico Mariano Puig Yago y el acondicionamiento inicial del solar, obras que ya han sido ejecutadas y recepcionadas en julio de 2025.

Ahora, con la aprobación de la Fase II, se procederá al derribo del inmueble situado en el número 34 de la calle Virgen de las Angustias y a la reurbanización definitiva del solar resultante, del solar adyacente y de un tramo de la propia calle Virgen de las Angustias hasta su confluencia con Mariano Puig Yago.

Cabe destacar que, tanto el vial como el inmueble objeto de derribo son de titularidad municipal, lo que permite avanzar con plena seguridad jurídica en la ejecución del proyecto.

La actuación afecta a una superficie aproximada de 608,97 m² y tiene como objetivo principal:

Mejorar la calidad del espacio público.

Facilitar la movilidad peatonal y la permeabilidad del barrio.

Garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

Modernizar las infraestructuras urbanas existentes.

Reforzar la seguridad y la imagen urbana de la zona.

Uno de los cambios más relevantes será la configuración de la calle Virgen de las Angustias como plataforma única, donde peatones y vehículos compartirán el mismo nivel, mejorando la accesibilidad y eliminando barreras arquitectónicas.

Además, se renovarán completamente las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público y telecomunicaciones, garantizando servicios más modernos, eficientes y adaptados a las necesidades actuales del barrio.

El proyecto también contempla la ordenación del espacio resultante para mejorar el estacionamiento, la señalización, el arbolado y la mejora del entorno urbano, consolidando un espacio más amable y funcional para residentes y visitantes.

El inmueble de Virgen de las Angustias 34, construido en 1933 y sin ningún tipo de protección patrimonial. / A. T.

De un tapón urbanístico a un espacio recuperado

El inmueble de Virgen de las Angustias 34, construido en 1933 y sin ningún tipo de protección patrimonial, presentaba un estado de deterioro que hacía necesaria su demolición para garantizar la seguridad y la salubridad del entorno.

Con esta segunda fase, el Ayuntamiento no solo elimina definitivamente un tapón urbanístico, sino que transforma la esquina en un espacio ordenado, accesible y plenamente integrado en el tejido urbano.

Con esta última fase, el proyecto quedará completamente ejecutado y preparado para su puesta en servicio, culminando definitivamente la transformación iniciada el pasado año.

El concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha destacado que, “con la aprobación de la Fase II culminamos un proyecto estratégico para el centro de Torrent. No se trata solo de derribar un edificio, sino de recuperar espacio público, mejorar la accesibilidad y ofrecer a los vecinos un entorno más seguro y digno”.