Las Fallas de Torrent inician su cuenta atrás con la Crida 2026: un evento con 50 años de historia

Torrent se prepara para vivir este sábado una de las jornadas más esperadas y emotivas del calendario festivo: la celebración de la Crida 2026, el acto que marcará oficialmente el inicio de las Fallas en la ciudad. La cita tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaça Major, a los pies de la emblemática Torre, donde las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a sus Cortes de Honor, realizarán el tradicional llamamiento al mundo fallero.

Este año, la Crida adquiere un significado especialmente simbólico, ya que se cumplen 50 años desde que en 1976 se celebrara por primera vez este acto que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como uno de los momentos más emblemáticos y multitudinarios de las Fallas torrentinas. Medio siglo de historia, emoción y orgullo colectivo que han convertido este llamamiento en parte esencial del patrimonio festivo y sentimental de la ciudad.

Más de 5.000 falleros y falleras, representantes de las 28 comisiones de la ciudad, así como vecinos y visitantes de municipios cercanos, se darán cita en la Plaça Major para compartir un acto que combina tradición, identidad y espectáculo.

Una jornada festiva desde primera hora

La jornada del sábado comenzará mucho antes del acto central. A las 08:00 horas tendrá lugar la tradicional macrodespertà, en la que participarán las 28 comisiones falleras de Torrent. El recorrido se dividirá en dos itinerarios que partirán desde la plaza Obispo Benlloch y la avenida Genaro Palau, confluyendo ambos en la plaza Unió Musical, en un estallido de pólvora, música y germanor que anunciará el inicio de un día grande para el colectivo fallero.

Tras la macrodespertà, los participantes compartirán una xocolatà popular, consolidando uno de los momentos de convivencia más entrañables de la jornada y reforzando los lazos entre las comisiones.

Un espectáculo audiovisual para conmemorar medio siglo de historia

El acto de la Crida estará acompañado por un espectáculo audiovisual innovador que combinará efectos visuales y pirotécnicos, con una puesta en escena diseñada para sorprender y emocionar al público. La proyección sobre la Torre y los recursos técnicos previstos reforzarán el carácter simbólico de un acto que marca el inicio oficial de unas Fallas declaradas de Interés Turístico Autonómico desde 2015.

El momento culminante llegará con la intervención de Andrea Adelantado y Sara Magán, quienes desde la Torre pronunciarán su discurso invitando a falleros, vecinos y visitantes a sumarse a la fiesta, abriendo de manera oficial el calendario fallero 2026.

Como es tradición, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, realizará la entrega simbólica de las llaves de la ciudad a las máximas representantes de la fiesta, un gesto cargado de significado que simboliza que la ciudad se pone en manos del mundo fallero durante estas semanas tan especiales.

Asimismo, la fachada del Ayuntamiento se iluminará con los colores de la Senyera, reforzando el carácter identitario y cultural de la celebración.

Un cierre vibrante con un espectáculo pirotécnico de primer nivel

La pólvora no podía faltar en esta importante cita fallera. Para cerrar con broche de oro la jornada, la empresa pirotécnica Caballer FX Global Foc ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales, que bajo el nombre ‘Torrent Foc i Passió’, llenará el cielo de Torrent de luz y color, marcando así el inicio oficial de las Fallas 2026.

Proyección exterior y retransmisión en directo

Con el objetivo de ampliar la proyección de las Fallas torrentinas y acercar el acto a quienes no puedan desplazarse hasta la Plaça Major, la Crida será retransmitida en directo a través de las plataformas digitales municipales Youtube y Facebook y en medios autonómicos como 8 Mediterráneo, permitiendo seguir el minuto a minuto desde cualquier punto de la provincia y Comunitat.

Esta iniciativa consolida la apuesta del Ayuntamiento por la difusión de la cultura y las tradiciones locales, reforzando el posicionamiento de Torrent como referente fallero en la comarca de l’Horta Sud.

La alcaldesa destaca el "medio siglo de historia compartida"

La alcaldesa Folgado ha señalado que “la Crida es el reflejo de una ciudad que vive las Fallas con pasión, esfuerzo y unidad. Celebrar 50 años de este acto es celebrar medio siglo de historia compartida, de trabajo de nuestras comisiones y de orgullo torrentino”.

Folgado ha invitado a toda la ciudadanía a participar en la jornada y ha destacado que “Torrent abre sus puertas para disfrutar de unas Fallas seguras, participativas y llenas de emoción, donde tradición y modernidad vuelven a darse la mano”.

Con la Crida 2026, Torrent inicia oficialmente unas Fallas muy especiales, marcadas por la conmemoración de medio siglo de llamamiento colectivo y por el firme compromiso de la ciudad con la preservación, evolución y proyección de una de sus tradiciones más arraigadas. Una noche que volverá a unir a todo el pueblo bajo el mismo sentimiento: el orgullo de ser y sentirse fallero.