Torrent defiende con informes técnicos el festivo escolar del 16 de marzo por el inicio de las Fallas

El comunicado que emitió ayer la Conselleria de Educación sobre el festivo escolar del 16 de marzo ha recibido sus primeras respuestas. Después de anunciar que solo "se autorizará este cambio cuando se acredite la existencia de una justificación documental clara y suficiente de la excepcionalidad que motiva la solicitud", el Ayuntamiento de Torrent, a través del Consejo Escolar Municipal, ha formalizado y reforzado su solicitud para declarar este día como no lectivo en todos los centros educativos del municipio, con motivo del inicio oficial de las fallas.

Tras la aprobación del festivo en València ciudad, un total de 41 municipios solicitaron la modificación del calendario escolar, 37 municipios pidieron esta medida para el 16 y/o 17 de marzo y otros cuatro para el 18 o 20 de marzo. Sin embargo, conselleria detalló en el comunicado que "la autorización de modificaciones del calendario escolar solo puede concederse cuando concurran circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, a propuesta de la Dirección Territorial competente y previo acuerdo, en su caso, del correspondiente Consejo Escolar Municipal u órgano equivalente" y que el festivo de València "no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes".

Ahora, Torrent reivindica que su petición "no solo ha sido reiterada formalmente en tiempo y forma, sino que ha sido acompañada de una completa justificación técnica, jurídica y organizativa que acredita la concurrencia de circunstancias excepcionales, tal y como exige la normativa autonómica para autorizar modificaciones del calendario escolar.

Plazos y documentación

Según el consistorio, el proceso se inició en sesión ordinaria del Consejo Escolar Municipal celebrada el 20 de junio de 2025, donde se acordó proponer como días no lectivos del curso 2025-2026 el 3 de febrero, el 17 y el 18 de marzo, y solicitar un cuarto día no lectivo correspondiente al lunes 16 de marzo, primer día oficial de las fallas, compensando la jornada con la ampliación del curso hasta el 22 de junio.

Posteriormente, el 22 de julio de 2025 se remitió a la Dirección Territorial el certificado del acuerdo adoptado. Y el 16 de enero de 2026, el CEM volvió a aprobar por unanimidad reiterar la solicitud, remitiendo nuevamente certificación oficial y escrito de adhesión del presidente de la Junta Local Fallera.

"Con el objetivo de reforzar la solicitud y acreditar las circunstancias excepcionales exigidas por la normativa, el Ayuntamiento remitió el 10 de febrero de 2026, mediante registro oficial, la documentación complementaria tanto a la Dirección Territorial como a la Dirección General de Centros Docentes", aseguran.

Falleras visitan un centro escolar en Torrent en 2025. / L-EMV

La documentación remitida a la Dirección Territorial y a la Dirección General incluye un informe de la Policía Local de Torrent, en el que se analiza la afección a la seguridad vial y al orden público durante la jornada del 16 de marzo; un informe de la Delegación de Movilidad, que detalla los cierres de calles, ocupaciones de vía pública y alteraciones del transporte urbano; y un plano detallado con la ubicación de zonas de despertàs, mascletà y traslado de la Virgen, así como carpas y monumentos falleros, que evidencia la ocupación generalizada del casco urbano.

Circunstancias excepcionales acreditadas

Así, el informe de Policía Local detalla que "el 16 de marzo concurren múltiples factores que alteran gravemente la normal actividad lectiva", entre los que se encuentran la ocupación masiva de la vía pública con monumentos y carpas; el cierre permanente de numerosas calles del casco urbano; la celebración de despertàs matinales con participación masiva de menores; la mascletà a las 14.30 horas en la avenida principal; y el traslado de la Virgen de los Desamparados en horario vespertino, con cortes de tráfico en el centro histórico.

"El informe advierte expresamente del incremento notable de retenciones en accesos a centros educativos, del riesgo para la integridad física de menores por itinerarios alternativos no habituales y de la dificultad operativa para garantizar la seguridad en entornos escolares", inciden desde el ayuntamiento. .

Por su parte, el informe de Movilidad "confirma que la jornada implica alteraciones sustanciales en itinerarios y horarios del transporte urbano, así como la imposibilidad de garantizar la fluidez habitual del tráfico".

Una decisión que afecta a más de 20.000 alumnos

La medida afecta a 20.291 alumnos matriculados en 27 centros educativos públicos, concertados y privados, además de escuelas infantiles, centros de educación especial, conservatorio, escuela de adultos y EOI, así como a miles de familias y personal vinculado a servicios complementarios.

El ayuntamiento subraya que "no se trata únicamente de una cuestión logística, sino de reconocer institucionalmente la relevancia cultural, social y educativa del inicio de las Fallas en Torrent, fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La concejala de Educación, María Fernández, ha destacado que, “desde Torrent hemos actuado con responsabilidad y previsión, trasladando a la conselleria toda la documentación técnica de Policía Local y Movilidad, necesaria para acreditar la excepcionalidad de esta jornada. Estamos convencidos del buen criterio y la sensibilidad de la Conselleria de Educación para valorar esta solicitud, que no responde a un capricho, sino a una realidad organizativa y social debidamente justificada.”

Por su parte, el concejal de Fallas y presidente de la Junta Local Fallera, Aitor Sánchez, ha señalado que “la solicitud responde a una realidad social consolidada. El 16 de marzo es una jornada de intensa actividad fallera en Torrent, especialmente para los miles de niños y niñas que participan activamente en sus comisiones desde primera hora, con el arranque real de la fiesta, con despertàs, plantà infantil, mascletà y el traslado de la Virgen. Por ello, entendemos que esta petición está plenamente fundamentada y documentada y estamos convencidos en que la conselleria sabrá valorar las circunstancias específicas de nuestra ciudad”.