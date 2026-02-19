Alaquàs soluciona los cortes de luz en el barrio l'Olivar con la renovación del alumbrado público
El Ayuntamiento de Alaquàs ha comenzado la renovación del alumbrado en l’Olivar, con una inversión de 17.978 euros para solucionar los cortes eléctricos
S. G.
El Ayuntamiento de Alaquàs ha iniciado hoy jueves 19 de febrero los trabajos de renovación en la red de alumbrado del barrio l’Olivar, una actuación que da respuesta a las necesidades de esta zona.
Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 17.978 euros, consisten en la sustitución de los tendidos eléctricos de la calle Carretera de Aldaia, calle Mare de Déu de l’Olivar y calle la Paz.
El objetivo de esta actuación es dar solución a los daños ocasionados en el aislamiento de las canalizaciones subterráneas del alumbrado público. Estos daños afectan al correcto funcionamiento del servicio puesto que provocan cortes en el circuito, especialmente cuando hay presencia de humedad, y la interrupción del suministro eléctrico.
Estos trabajos se iniciaron en los meses de octubre y noviembre de 2025 con una primera intervención que no resolvió definitivamente el problema.
