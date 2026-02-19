Albal presenta el cartel oficial de las Fallas 2026: un diseño que celebra la unión fallera con pirotecnia
El Ayuntamiento de Albal presentó el cartel oficial de las Fallas 2026, diseñado por el estudio LaBase, que fusiona elementos pirotécnicos con los colores de las siete comisiones falleras
S. G.
Albal ya ha presentado su cartel oficial de las Fallas 2026 en un acto, celebrado ayer en el salón de plenos, cargado de emoción y sentimiento fallero.
La iniciativa, impulsada por la Junta Local Fallera de Albal y la concejalía de Fiestas, ha contado con la cooperación de las siete comisiones falleras del municipio, reafirmando así la unidad y la fuerza del colectivo fallero de Albal.
El presidente de la Junta Local Fallera, José Miguel Salas, fue el encargado de presentar, un año más, el cartel oficial de las Fallas 2026. Durante el acto, las Falleras Mayores de Albal, Andrea Ortiz y Lara Monterde, acompañadas por sus respectivas Cortes de Honor, el alcalde José Miguel Ferris y la vicealcaldesa y concejala de Fiestas María José Hernández, mostraron por primera vez el cartel a las comisiones falleras, miembros de la Junta Local Fallera y representantes de la corporación municipal.
Unión y pirotecnia
Este año, el diseño representa a las siete comisiones falleras de Albal y a la Junta Local Fallera a través de elementos pirotécnicos y los colores identificativos de cada falla, como símbolos indiscutibles de la fiesta. La composición destaca por su fuerza cromática y dinamismo visual, una apuesta clara por devolver el color y la energía a unas fallas que, año tras año, van recuperando la normalidad y el sentimiento fallero en este 2026.
El cartel ha sido creado por el estudio LaBase, que ha sabido captar la esencia de la fiesta y plasmarla en una imagen contemporánea, vibrante y representativa del momento que vive el colectivo fallero.
La programación fallera continuará este sábado con la celebración de la Crida, que tendrá lugar a las 19.30 horas desde el balcón del ayuntamiento. Será el momento en el que las Falleras Mayores del municipio darán inicio oficialmente a las Fallas 2026 y recibirán las llaves de la localidad, en un acto simbólico que marca el arranque de las fiestas más esperadas por el mundo fallero.
Con este esperado acto, Albal se prepara para vivir intensamente unas Fallas que prometen emoción, tradición y un renovado sentimiento festivo en todo el municipio.
