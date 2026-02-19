Albalat dels Sorells reformará el polideportivo con una inversión de casi medio millón de euros
El consistorio licita la obra para reformar de manera integral los baños, el vestuario y los accesos a las instalaciones
El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells ha sacado a licitación las obras de mejora de los accesos y la reforma integral de los baños y vestuarios del polideportivo municipal, con una inversión total de 475.167 euros y un plazo de ejecución de ocho meses desde el inicio de los trabajos. Esta actuación responde a la voluntad del consistorio de modernizar las instalaciones deportivas municipales, mejorar la seguridad, la accesibilidad, y ofrecer un espacio más cómodo, funcional e inclusivo para todas las personas usuarias.
Los vestuarios y baños actuales presentan un evidente deterioro a causa del paso del tiempo y del uso continuado. Además, el acceso al recinto no cumple plenamente los criterios de accesibilidad universal, ni las exigencias de control y seguridad propias de una instalación deportiva de estas características.
El proyecto contempla una transformación completa de la entrada al polideportivo para hacerla más segura, ordenada y accesible. Entre las principales actuaciones destacan: La construcción de una nueva garita de control de acceso, con lavabo y zona de instalaciones; creación de una aula polivalente anexa para reuniones, formaciones y actividades de clubes y asociaciones; instalación de un cenador de sombra para mejorar el confort de las personas usuarias; renovación de la cerrajería y cierres; repavimentación completa del entorno con pavimentos antideslizantes; adecuación de instalaciones generales y de bombeo y eliminación de elementos obsoletos y mejora de la conectividad entre espacios.
Renovación completa de vestuarios y baños
En cuanto a la zona de vestuarios y servicios, se llevará a cabo una reforma integral interior y exterior que permitirá actualizar completamente las instalaciones: Redistribución de espacios para mejorar la funcionalidad; nuevos revestimientos cerámicos y pavimentos antideslizantes; renovación de duchas, sanitarios, lavabos y equipación; instalaciones nuevas de electricidad, fontanería y producción de agua caliente sanitaria; mejoras de aislamiento y eficiencia; adaptación completa a la normativa de accesibilidad (rampas, barras de apoyo, duchas adaptadas, etc.) y habilitación de oficinas para el club de fútbol.
Un polideportivo más moderno e inclusivo
Con esta inversión, el ayuntamiento reafirma su apuesta por un polideportivo más digno, moderno y accesible, adaptado a las necesidades actuales de clubes, deportistas y familias, y concebido para que cualquier persona, con independencia de sus capacidades físicas, pueda utilizar las instalaciones con comodidad y seguridad. Esta actuación se enmarca en el compromiso del consistorio de continuar mejorando las equipaciones públicas y de fomentar el deporte como herramienta de salud, convivencia y cohesión social en el municipio.
