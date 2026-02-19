Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por desprendimientos en uno de los rascacielos de Parc Central de Torrent

Los bomberos vigilan unas placas que cuelgan de una fachada de quince alturas en Parc Central en Torrent

El viento descuelga parte de la cubierta de un edificio en el cruce entre las avenidas del Rey Juan Carlos I y Barcelona 92

Las placas descolgadas de la fachada en el último piso en un edificio de Parc Central de más de quince alturas.

Las placas descolgadas de la fachada en el último piso en un edificio de Parc Central de más de quince alturas. / L-EMV

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Torrent

El viento no da tregua. Si el fin de semana pasada la alerta naranja paralizó muchos de los actos previstos en la Comunitat Valenciana, esta mañana las rachas fuertes han vuelto a aparecer y han provocado la suspensión del tráfico de ferrocarriles entre València y Catalunya, entre otras cosas.

La suspensión de eventos y de transporte público son consecuencias de un viento huracanado que pone en riesgo también la seguridad a pie de calle. En este sentido, una de las placas de la fachada del que posiblemente es el edificio más alto de la zona de Parc Central de Torrent, pues tiene más de quince alturas, se ha desprendido y cuelga ahora mismo de la finca.

Noticias relacionadas

El edificio que tiene las placas desprenidas por el viento en Torrent.

El edificio que tiene las placas desprenidas por el viento en Torrent. / L-EMV

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del consorcio provincial para vigilar el desarrollo de este inicidente. Se trata de un edificio que se encuentra entre las avenidas Rey Juan Carlos I y Barcelona 92 en la zona de Parc Central de Torrent y en la planta baja hay una farmacia. Todo indica que los bomberos habrían recibido el aviso de que unas placas que cubren la fachada de uno de los edificios, que superan los quince pisos, se había descolgado por el viento.

