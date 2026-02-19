Alerta por desprendimientos en uno de los rascacielos de Parc Central de Torrent
Los bomberos vigilan unas placas que cuelgan de una fachada de quince alturas en Parc Central en Torrent
El viento descuelga parte de la cubierta de un edificio en el cruce entre las avenidas del Rey Juan Carlos I y Barcelona 92
El viento no da tregua. Si el fin de semana pasada la alerta naranja paralizó muchos de los actos previstos en la Comunitat Valenciana, esta mañana las rachas fuertes han vuelto a aparecer y han provocado la suspensión del tráfico de ferrocarriles entre València y Catalunya, entre otras cosas.
La suspensión de eventos y de transporte público son consecuencias de un viento huracanado que pone en riesgo también la seguridad a pie de calle. En este sentido, una de las placas de la fachada del que posiblemente es el edificio más alto de la zona de Parc Central de Torrent, pues tiene más de quince alturas, se ha desprendido y cuelga ahora mismo de la finca.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos del consorcio provincial para vigilar el desarrollo de este inicidente. Se trata de un edificio que se encuentra entre las avenidas Rey Juan Carlos I y Barcelona 92 en la zona de Parc Central de Torrent y en la planta baja hay una farmacia. Todo indica que los bomberos habrían recibido el aviso de que unas placas que cubren la fachada de uno de los edificios, que superan los quince pisos, se había descolgado por el viento.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro