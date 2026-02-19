Cámaras robotizadas: Así se revisa el interior del alcantarillado en Benetússer
Benetússer inicia las actuaciones de reparación de su alcantarillado en el barrio l’Estació
El proyecto de cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros financiados por el Gobierno de España y ejecutados por la empresa Global Omnium
El Ayuntamiento de Benetússer ha iniciado esta mañana las primeras actuaciones de reparación del alcantarillado en el barrio de l’Estació una de las zonas más dañadas por la riada. La empresa Global Omnium, gestora del ciclo integral del agua del municipio, es la encargada de la realización del proyecto de reparación de todo el alcantarillado del municipio con un presupuesto total de 20 millones de euros financiados por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica.
En las primeras actuaciones que han comenzado esta mañana se están realizando inspecciones con cámara robotizada (CCTV) en la red de alcantarillado en el área del barrio de l’Estació con el objetivo de evaluar los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024. Con esta actuación, y con las que se han realizado en las últimas semanas en otras zonas, el consistorio dispondrá de un diagnóstico preciso, como paso previo al inicio de las actuaciones necesarias de mantenimiento y renovación de la red, que se pondrán en marcha en las próximas semanas.
La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha visitado el inicio de las obras y ha celebrado el avance de las mismas. "Vamos avanzando poco a poco en un proyecto importante que nos va a llevar a actuar para mejorar toda nuestra red de alcantarillado en cuatro años acuando sobre zonas como el barrio de l’Estacio con una problemática muy concreta cuando sufrimos algún episodio de lluvia intensa", ha explicado.
Diagnóstico estructural y operativo de la red
Las inspecciones se están realizando mediante cámaras robotizadas, una herramienta clave para conocer el estado real de las conducciones. A partir de las imágenes obtenidas, se aplicará un software de Inteligencia Artificial capaz de detectar, identificar y clasificar automáticamente los defectos presentes en la red, conforme a la norma UNE-EN 13508-2. Este proceso permitirá disponer, para cada colector inspeccionado, de dos indicadores fundamentales: un indicador del estado estructural y otro del estado operacional.
Durante las inspecciones, los operadores de cámara están realizando además un diagnóstico en tiempo real, que se completará posteriormente con un informe detallado del estado de cada tramo analizado. Toda la información obtenida se asociará al sistema GIS ( Sistema de Información Geográfica) donde se almacena la explotación de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento. Una herramienta que permite, a posteriori, monitorizar y conocer todos los aspectos de la gestión diaria. La inspección permitirá así generar mapas temáticos sobre los principales defectos detectados, así como sobre el estado estructural y operativo de la red de alcantarillado.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro