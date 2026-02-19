Cámaras robotizadas: Así se revisa el interior del alcantarillado en Benetússer

El Ayuntamiento de Benetússer ha iniciado esta mañana las primeras actuaciones de reparación del alcantarillado en el barrio de l’Estació una de las zonas más dañadas por la riada. La empresa Global Omnium, gestora del ciclo integral del agua del municipio, es la encargada de la realización del proyecto de reparación de todo el alcantarillado del municipio con un presupuesto total de 20 millones de euros financiados por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica.

En las primeras actuaciones que han comenzado esta mañana se están realizando inspecciones con cámara robotizada (CCTV) en la red de alcantarillado en el área del barrio de l’Estació con el objetivo de evaluar los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024. Con esta actuación, y con las que se han realizado en las últimas semanas en otras zonas, el consistorio dispondrá de un diagnóstico preciso, como paso previo al inicio de las actuaciones necesarias de mantenimiento y renovación de la red, que se pondrán en marcha en las próximas semanas.

Visita alcantarillado del barrio de l'Estació en Benetússer / A.B.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha visitado el inicio de las obras y ha celebrado el avance de las mismas. "Vamos avanzando poco a poco en un proyecto importante que nos va a llevar a actuar para mejorar toda nuestra red de alcantarillado en cuatro años acuando sobre zonas como el barrio de l’Estacio con una problemática muy concreta cuando sufrimos algún episodio de lluvia intensa", ha explicado.

Diagnóstico estructural y operativo de la red

Las inspecciones se están realizando mediante cámaras robotizadas, una herramienta clave para conocer el estado real de las conducciones. A partir de las imágenes obtenidas, se aplicará un software de Inteligencia Artificial capaz de detectar, identificar y clasificar automáticamente los defectos presentes en la red, conforme a la norma UNE-EN 13508-2. Este proceso permitirá disponer, para cada colector inspeccionado, de dos indicadores fundamentales: un indicador del estado estructural y otro del estado operacional.

Durante las inspecciones, los operadores de cámara están realizando además un diagnóstico en tiempo real, que se completará posteriormente con un informe detallado del estado de cada tramo analizado. Toda la información obtenida se asociará al sistema GIS ( Sistema de Información Geográfica) donde se almacena la explotación de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento. Una herramienta que permite, a posteriori, monitorizar y conocer todos los aspectos de la gestión diaria. La inspección permitirá así generar mapas temáticos sobre los principales defectos detectados, así como sobre el estado estructural y operativo de la red de alcantarillado.