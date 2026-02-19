Compromís se queda solo en el pleno de Foios tras convocar una sesión urgente a mediodía

Curiosa imagen la que se dio en el pleno municipal de Foios ayer. No es que no hubieran vecinos asistiendo a la sesión, es que ni siquiera estaban los concejales, solo losde Compromís. Esto se debe a que el alcalde, que milita en este partido valencianista, Sergi Ruiz, celebró el miércoles un pleno extraordinario y urgente a las 14:30 horas, fuera del horario habitual de las sesiones plenarias, que normalmente se celebran a las 19:30 horas para facilitar la asistencia de todos los concejales, que trabajan.

La convocatoria en horario de mediodía impidió la asistencia de concejalesno solo de la oposición, sino incluso del PSPV, que forma parte del gobierno en coalición. El resultado fue un pleno en el que únicamente estuvieron presentes los concejales de Compromís.

Un hecho que ha sido denunciado por el Partido Popular, que apuntan que "dicha urgencia no fue trasladada previamente a nuestro portavoz" para intentar buscar consenso o recabar el apoyo necesario antes de la convocatoria, simplemente recibieron la convocatoria por los canales habituales sin intentar llegar a un consenso. Tras ello, la portavoz del PP en Foios, Amparo Clemente, se puso en contacto con el alcalde para trasladarle su disconformidad con la celebración del pleno en ese horario y la falta de comunicación previa sobre la urgencia de los asuntos.

Modificación de crédito

Uno de los puntos tratados fue una modificación de crédito, apenas unos días después de aprobar los presupuestos municipales, lo que evidencia que las cuentas aprobadas recientemente, ya requieren ajustes mediante un procedimiento de urgencia.

Desde el Partido Popular consideran que ambos asuntos podrían haberse tratado en el horario habitual de tarde, garantizando la asistencia de todos los representantes municipales y reforzando la participación democrática.

La portavoz popular ha señalado que “los plenos deben facilitar la participación de todos los concejales. Convocar una sesión a mediodía, fuera del horario habitual, provoca que Compromís acabe celebrando el pleno en solitario. El diálogo y la búsqueda de acuerdos deben producirse antes, no limitar la participación.”

El Partido Popular de Foios reitera su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y la defensa de una gestión abierta y participativa en el Ayuntamiento.