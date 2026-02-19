Creación de empleo: Paterna acogerá una empresa tecnológica con una inversión de 25 millones y 100 puestos

Paterna acoge la llegada de una nueva fábrica de tecnología fotónica del grupo empresarial EM&E Group, que supondrá una inversión de 25 millones de euros y la creación de 100 empleos en el municipio.

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, tras la reunión mantenida en el ayuntamiento con representantes de la firma. Las instalaciones, que se ubicarán en el Parc Tecnològic de Paterna y contarán con una superficie de 2.000 metros cuadrados, estarán destinadas al desarrollo y fabricación de componentes fotónicos de altas prestaciones orientados a los sectores del espacio, la seguridad, la defensa y la aeronáutica. En este nuevo edificio se llevará a cabo la parte industrial de DAS Photonics, integrada en la filial de electrónica del grupo, EM&E Electronics.

La fábrica, que estará operativa en los próximos meses, será pionera en la producción de semiconductores fotónicos discretos capaces de generar, manipular, transmitir o detectar luz para el procesamiento de información, energía o comunicaciones seguras. El proyecto contempla la incorporación progresiva de 100 profesionales, de los cuales 50 se integrarán ya este verano.

Riqueza, innovación y futuro

A este respecto, Sagredo, ha destacado que “la llegada de EM&E Group consolida a Paterna como uno de los principales polos tecnológicos e industriales de la Comunitat Valencianay de España. Que una compañía estratégica en el ámbito de la fotónica y la defensa elija nuestro Parc Tecnològic demuestra la confianza del sector en el talento, las infraestructuras y el ecosistema innovador de nuestra ciudad”.

Sagredo ha subrayado además que “esta inversión de 25 millones de euros supone un paso adelante en el posicionamiento de Paterna como ciudad puntera en tecnología crítica y en industria de alto valor añadido. Seguimos atrayendo proyectos que generan riqueza, innovación y futuro para nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, desde la compañía han señalado que esta implantación refuerza su apuesta por el desarrollo de tecnologías estratégicas y por el fortalecimiento de las capacidades industriales nacionales, contribuyendo al impulso del tejido productivo local.

En este sentido, Fidel Rodríguez, CEO de EM&E Electronics y DAS Photonics: ha afirmado que “estamos orgullosos de seguir creciendo en la Comunitat Valenciana para desarrollar una tecnología tan estratégica en el siglo XXI como es la fotónica. Las nuevas instalaciones de Paterna nos permitirán fabricar componentes fotónicos que actualmente no se producen en España, lo que nos otorgará soberanía tecnológica nacional en un ámbito crítico”.