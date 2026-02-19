Detenidos por robar una retroexcavadora en Picassent y venderla a través de internet
Uno se encargaba de localizar la maquinaria agrícola, vulnerar sus sistemas de seguridad y entregarlo al comprador mientras que el otro de subir el producto a la red
La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar una retroexcavadora en Picassent y luego venderla. Los autores primero pusieron el anuncio y, una vez encontraron al comprador, procedieron a robarla para entregarla a la persona que era desconocedora del origen ilícito de esta maquinaria.
La denuncia por el robo de la retroexcavadora se interpuso en septiembre de 2023, cuando una persona informó de que le habían sustraído una retroexcavadora valorada en unos 8.000 euros. Años más tarde, durante una inspección en una finca de la localidad de Abanilla (Murcia) se dieron cuenta de que una maquinaria carecía de documentación y constaba sobre ella un señalamiento policial que los investigadores crearon tras el robo.
Pudieron comprobar que había un perfil en una aplicación de compraventa de segunda mano que ofrecía maquinaria agrícola y que, tras contactar con un comprador, efectuó el robo. Averiguaron que se trataba de un acto concertado por dos personas: una se encargaba de subir los productos a las plataformas de compraventa mientras que la otra se encargaba de localizar la maquinaria deseada, vulnerar sus sistemas de seguridad y entregarla al comprador. La persona que compró la maquinaria desconocía la procedencia ilícita, fue citado en las inmediaciones del lugar donde robaron el vehículo y realizaron el intercambio con normalidad.
Investigan si puede haber otros hechos
Actualmente se está investigando la posible implicación de estos autores en otros hechos similares. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Paiporta y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Picassent.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro