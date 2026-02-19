Detenidos por robar una retroexcavadora en Picassent y venderla a través de internet

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar una retroexcavadora en Picassent y luego venderla. Los autores primero pusieron el anuncio y, una vez encontraron al comprador, procedieron a robarla para entregarla a la persona que era desconocedora del origen ilícito de esta maquinaria.

La denuncia por el robo de la retroexcavadora se interpuso en septiembre de 2023, cuando una persona informó de que le habían sustraído una retroexcavadora valorada en unos 8.000 euros. Años más tarde, durante una inspección en una finca de la localidad de Abanilla (Murcia) se dieron cuenta de que una maquinaria carecía de documentación y constaba sobre ella un señalamiento policial que los investigadores crearon tras el robo.

Pudieron comprobar que había un perfil en una aplicación de compraventa de segunda mano que ofrecía maquinaria agrícola y que, tras contactar con un comprador, efectuó el robo. Averiguaron que se trataba de un acto concertado por dos personas: una se encargaba de subir los productos a las plataformas de compraventa mientras que la otra se encargaba de localizar la maquinaria deseada, vulnerar sus sistemas de seguridad y entregarla al comprador. La persona que compró la maquinaria desconocía la procedencia ilícita, fue citado en las inmediaciones del lugar donde robaron el vehículo y realizaron el intercambio con normalidad.

Investigan si puede haber otros hechos

Actualmente se está investigando la posible implicación de estos autores en otros hechos similares. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Paiporta y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Picassent.