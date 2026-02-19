Emoción de la viuda del "palmiter" Voro Burriel al ver su ninot fallero en Aldaia

La exposición del Ninot que Aldaia tiene en el Mercat cuenta con una pieza muy especial. La Falla Maestro Serrano de Aldaia ha presentado una escena, realizada por el artista, Fernando López Cabañero, cuyo protagonista es Voro Burriel, el gran palmiter aldaiero, que falleció en 2017 a los 77 años de edad. En la escena está él, en su taller, confeccionando "palmitos", con un niño y una niña. Con las varillas en el suelo, él tiene una de las piezas abiertas en la mano. No es un abanico cualquiera, es real, recuperado por este taller tras la dana, ya que este negocio se vio profudamente afectado el 29 de octubre, pero logró recuperarse.

Esta comisión y su artista ha querido precisamente homenajear este fortaleza para la recuperación de este sector tan afectado, a través del fundador de este taller de Aldaia, Voro Burriel. Es un ninot que le encanta a todo el mundo que lo ve en el Mercat, pero le quedaba por superar una gran prueba, la de su familia, en especial la de su mujer.

Su nieta, Noemí, tercera generación de Abanicos Burriel, ha querido grabar la reacción de su abuela, su padre y su tío al ver por primera vez el ninot, y publicarlo en su cuenta de tik tok.

"¿Que té parece abuela? Que está molt guapo, es que era molt guapo, em fa molta falta", contesta Pilar Castellano, que se la ve muy emocionada junto a sus hijos Javier y Daniel . "Se han juntado sus dos pasiones, los abanicos y las fallas", señalan.

Abanicos de la dana reales

A la escena dedicada al oficio de abaniquero no le falta detalle: la ventana del taller, los azulejos, el serrín en el suelo, los restos de madera, los abanicos, todo cuidado al milímetro. "Incluso los abanicos que aparecen son nuestros, que cedimos durante el proceso de creación. Y curiosamente son abanicos afectados por la dana, así que también es una forma de que nuestra historia esté presente allí", señala Noemí.

Su nieta, hablando en nombre de toda la familia Burriel, ha querido "agradecer de corazón a la falla por pensar en un oficio tan típico e importante de Aldaia y, sobre todo, por el honor de que lo representara mi abuelo, como abaniquero y como persona. A él le encantaban las fallas y estamos seguros de que, si hubiera podido verlo, habría significado todo", explica.

Del mismo modo también le dan las gracias a Daniel Mínguez, presidente de Junta Local Fallera de Aldaia, "que aquí ha actuado como un fallero más: se implicó desde el primer momento, buscó materiales, preguntó cómo trabajábamos y cuidó cada detalle para que el taller y el ninot fueran lo más fieles posible a la realidad", apunta.

La exposición del ninot se puede contemplar en el Mercat Municipal de Aldaia. / L-EMV

Noemí también se emociona al explicar que en el Mercat se han juntado para ver el ninot las tres generaciones Burriel: "mi abuela (la primera), mi padre y mi tío (la segunda) y mi hermano y yo (la tercera). Ha sido especialmente emocionante compartirlo allí junto a la falla, Dani, su presidente y también el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, por no querer perderse el momento".

Por último, Noemí Burriel premia el gran trabajo realizado por el artista Fernando López Cabañero y su equipo, sobre todo por saber cuidar cada detalle y transmitir toda la emoción que un monumento así merece, y asegura que le hubiera encantado a su abuelo. "Estoy segura de que mi abuelo habría estado profundamente orgulloso y emocionado al verlo, porque para él las fallas eran algo muy importante, formaban parte de su vida y siempre valoró enormemente el arte, el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada monumento. Sin duda, habría quedado muy pagado con el artista y su equipo", concluye.

El ninot de Voro Burriel así como el resto de las comisiones, se puede ver en la exposición del Ninot en el Mercat Municipal, hasta el 12 de marzo.