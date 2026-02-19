Así es el plan para transformar Paiporta: más vivienda pública y un puente que atraviesa el barranco del Poyo

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado el Plan de Actuación Integrado, un ambicioso programa dotado con más de 9,4 millones de euros que pretende transformar el municipio en clave de resiliencia, sostenibilidad e inclusión social tras la dana de octubre de 2024. La iniciativa se enmarca en la Agenda Urbana de Reconstrucción Local (AUR) y aspira a contar con financiación europea a través de los fondos Feder, que cubrirían el 95 % del presupuesto total.

El alcalde, Vicent Ciscar, ha explicado que el plan "forma parte de la estrategia municipal de reconstrucción y que combina actuaciones en movilidad urbana, equipamientos sociales y regeneración residencial, alineadas con la Agenda Urbana Española y los fondos estructurales de la Unión Europea". “No se trata solo de reparar daños, sino de modernizar el municipio y mejorar la calidad de vida desde una perspectiva de salud y seguridad”, ha subrayado.

En la misma línea, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado que el ayuntamiento da “un paso decisivo hacia un modelo urbano más preparado frente a futuras emergencias, más conectado con su tejido productivo y más comprometido con el bienestar social y la igualdad de oportunidades”.

El puente que conectará ciudad y actividad económica

La actuación más relevante del plan será la construcción de un puente-pasarela que conectará la zona sur del casco urbano con la avenida dels Tarongers, atravesando el barranco del Poyo. La infraestructura contará con un presupuesto de 4.767.241,33 euros y permitirá enlazar directamente el núcleo urbano con la CV-400 a través del polígono industrial de La Mina, uno de los principales motores económicos locales.

El concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, ha señalado que esta obra responde a una "demanda histórica", ya que conectará el casco urbano con las áreas industriales situadas al otro lado del barranco, facilitando el tránsito de trabajadores y mejorando la competitividad empresarial.

El proyecto incluye la urbanización de los accesos, la prolongación de la calle José Capuz y la conexión con la calle José Ruiz Azorín mediante una rotonda. En total, la intervención afectará a cerca de 1.920 metros cuadrados en el entorno del puente, además de los trabajos asociados en el viario.

Desde el consistorio subrayan que la nueva infraestructura "reducirá tiempos de desplazamiento, favorecerá la movilidad ciclista y sostenible y mejorará el acceso al empleo y a los servicios". Asimismo, tendrá un papel clave en materia de seguridad, al generar una vía alternativa de evacuación y facilitar la intervención de los servicios de emergencia ante episodios extremos como el vivido durante la dana.

Equipamientos sociales y vivienda pública

El Plan de Actuación Integrado contempla también la construcción de un centro intergeneracional en la calle Maestro Serrano, con una inversión superior a los tres millones de euros. Según el alcalde, "este equipamiento se convertirá en un espacio de referencia para la convivencia y la atención social de proximidad, fomentando el encuentro entre generaciones y reforzando el tejido asociativo".

El tercer eje del plan será la edificación de un nuevo inmueble de vivienda social en la calle José Iturbi, con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros. La actuación permitirá ampliar el parque público municipal y ofrecer soluciones habitacionales a personas y familias en situación de vulnerabilidad, al tiempo que contribuirá a la regeneración urbana y a evitar procesos de segregación residencial.

"Con este conjunto de proyectos, el ayuntamiento busca no solo recuperar infraestructuras dañadas, sino redefinir el modelo de ciudad para hacerlo más resiliente, conectado y socialmente cohesionado", finalizan.