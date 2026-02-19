La Policía Local de Burjassot realizó 43.484 servicios en 2025, priorizando la seguridad ciudadana

Año intenso para la plantilla de la Policía Local de Burjassot que no ha escatimado en esfuerzos para garantizar la seguridad en el municipio. "El 2025 se cerró para la Policía Local con unos datos que muestran su compromiso, saber hacer y dedicación absoluta para que la ciudadanía se sienta segura al pasear por sus calles, estando en sus casas o gestionando sus negocios", aseguran desde el consistorio.

Tal y como se desprende de los datos de la memoria anual elaborada por la Jefatura de la Policía Local de Burjassot, comandada y dirigida por el comisario J. Javier Collado, en 2025 se contabilizaron 43.484 servicios, siendo los relacionados con la seguridad ciudadana, 22.094, los más numerosos que han tenido que realizar las y los componentes de la plantilla.

Estas actuaciones se refieren a servicios en los que se han realizado cerca de 10.000 identificaciones, más de 8.000 servicios de vigilancia, siendo más de 2.500 de manera directa y a pie por parte de las y los agentes y cerca de 1.200 intervenciones por molestias ciudadanas, entre otras. Asimismo, también se han practicado 159 detenciones, se tramitaron 903 requerimientos judiciales y se han gestionado 497 casos relacionados con la tenencia o consumo de drogas y armas, así como 370 alteraciones del orden público.

Violencia de género

La Unidad THEMIS, especializada en protección a víctimas de violencia de género, ha registrado 310 servicios de los cuales, 79 han sido de asistencia directa a las víctimas y 220 de seguimiento y coordinación con otras instituciones. En el caso de quebrantamientos de medidas cautelares, se ha tenido que intervenir en 11 ocasiones durante el 2025.

Seguridad vial

En materia de seguridad vial, se han sumado 12.301 servicios, cerca de un 6 % más que en 2024. Estas actuaciones se han centrado en la gestión de 5.733 acciones viales de diversa índole, 3.754 relacionadas con denuncias de tráfico municipal, 1.253 regulaciones de tráfico, más de 400 pruebas de alcohol y drogas y 350 atenciones en accidentes de circulación.

Desde el punto de vista administrativo y asistencial, la Policía Local de Burjassot ha desarrollado 1.964 servicios, incluyendo 600 controles de establecimientos públicos, 951 intervenciones relacionadas con animales y 366 denuncias por ordenanzas municipales, entre otras. En el ámbito asistencial, se han prestado 1.601 servicios siendo 693 de ellos de carácter humanitario, dando asistencia a enfermos, realizando traslados…, 102 por incendios e inundaciones y 806 vinculados a aperturas de instalaciones municipales. En este ámbito, en relación con menores, se han realizado 293 servicios específicos, 193 actuaciones asistenciales y controles de absentismo escolar, junto con intervenciones con menores en desamparo.

Por último, en materia de coordinación interinstitucional y gestión administrativa, se han registrado 4.762 servicios, siendo 460 avisos a Policía Nacional; 424 servicios médicos (CICU); 391 con la administración de justicia; 170 con otras Policías Locales y 55 con servicios sociales. Además, la unidad administrativa ha emitido 1.374 informes técnicos relacionados con urbanismo, bienestar social, sanciones de tráfico o contratación y, tramitó 694 registros de entrada, iniciando 404 expedientes a instancia de la ciudadanía.