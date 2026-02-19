Torrent recupera la última infraestructura pendiente sobre el barranco del Poyo con la reapertura de la pasarela de Mas del Jutge

La Generalitat ha finalizado las obras de reconstrucción de la pasarela de Mas del Jutge en Torrent, la última infraestructura que quedaba pendiente de recuperar en el barranco del Poyo a su paso por el municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024. La actuación, con una inversión de 1,5 millones de euros, restablece la conexión entre el casco urbano y el polígono industrial.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado esta mañana la localidad y ha destacado que la reapertura del paso supone “culminar la reconstrucción de todos los viales afectados por la riada en Torrent”. En el acto ha estado acompañado por la alcaldesa Amparo Folgado.

La intervención se enmarca en el Plan Endavant, el programa autonómico para la recuperación de infraestructuras municipales dañadas por la dana, que contempla actuaciones en más de una veintena de localidades y cuenta con una dotación global de 52 millones de euros. Según ha precisado la Generalitat, las obras estarán finalizadas a lo largo del mes de marzo.

Más resistente y adaptada a futuras crecidas

La nueva pasarela, destinada a peatones y ciclistas, presenta una longitud de 75 metros y un ancho útil de 3,25 metros. El proyecto ha elevado la cota del tablero para mejorar su comportamiento hidráulico y reforzar su resiliencia ante posibles crecidas del barranco de l’Horteta, garantizando un margen de seguridad de dos metros sobre el nivel del agua en episodios extraordinarios.

La pasarela ya está abierta para peatones y ciclistas. / A. T.

La infraestructura sustituye a la anterior pasarela, que colapsó tras la crecida torrencial en el barranco el 29-O, dejando incomunicados ambos márgenes en este punto estratégico de acceso al polígono Mas del Jutge. Durante su construcción, fue necesario el izado de vigas de más de 25 metros mediante una grúa autopropulsada de 500 toneladas, instalada sobre una plataforma habilitada en el propio cauce.

Mérida ha subrayado que la actuación “es un ejemplo del compromiso del Consell por restablecer la movilidad y reconstruir las infraestructuras afectadas cuanto antes”, al considerar que las conexiones viarias son “esenciales para devolver la normalidad a la ciudadanía”.

Por su parte, la alcaldesa de Torrent ha querido agradecer expresamente la actuación autonómica, afirmando que “la Generalitat Valenciana ha cumplido su compromiso con Torrent, asumiendo una obra que el municipio no podía afrontar en solitario tras la dana y devolviéndonos una infraestructura moderna, segura y pensada para el futuro. Esta era una obra necesaria y muy esperada por los vecinos y por los empresarios del polígono. Es la conexión directa entre el casco urbano y una zona industrial estratégica para Torrent”.

60,8 millones en inversiones en Torrent

El Plan Endavant prevé destinar a Torrent un total de 60,8 millones de euros entre inversiones y ayudas directas para paliar los efectos de la barrancada. A las pasarelas —incluida la que da acceso al colegio Juan XXIII— se suman actuaciones en infraestructuras autonómicas clave como la CV-33, la CV-36 o la CV-403, conocida como el ‘puente del McDonalds’, que en conjunto superan los 33 millones de euros.

Para la construcción de la pasarela fue necesario el izado de vigas de más de 25 metros. / GVA

Además, el programa contempla la mejora del centro de salud mental (880.000 euros), la reparación de caminos rurales afectados (1,8 millones), intervenciones en tramos urbanos de cauces (2,4 millones), proyectos de vivienda (400.000 euros) y actuaciones en infraestructuras judiciales (224.000 euros).

El municipio ha recibido asimismo 22,2 millones de euros en ayudas directas de la Generalitat. “Con estas inversiones reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación y el bienestar de Torrent y del conjunto de poblaciones afectadas por la dana”, ha concluido el comisionado.