Abre la ronda que descongestionará el tráfico a la entrada de Manises

Y llegó el día. Este medio día han comenzado a circular los vehículos por la nueva ronda norte de Manises, que es la continuidad de la ronda Jaume I, que descongestionará el tráfico por dentro del municipio y sobre todo desviará los camiones que pasaban por la calle Rafael Valls para llegar al polígono el Barranquet, dotando a este espacio industrial de mejor conexión y evitando los daños que se generaban en las fachadas de las casas. Así, se abrirá una nueva conexión desde la entrada a Manises por Paterna por la CV-371 cruzando el puente de Manises, que empalmará la rotonda del Peixets con la calle Constitución y el barrio Socusa.

Esto permitirá que los camiones de mercancías que se dirigen al polígono puedan acceder sin tener que entrar y salir del núcleo urbano (de hecho, la normativa no permite que circulen vehículos de gran peso por dentro de la localidad) y también mejorará la vida del vecindario de la calle de acceso a Manises, Rafael Valls, que llevan sufriendo un tráfico denso de vehículos y camiones agravado por las obras de la N-220 (pues el acceso al aeropuerto es distinto), desperfectos en sus balcones y contaminación ambiental y sonora.

Ronda norte de Manises, recién abierta al tráfico. / Daniel Tortajada

Esta mañana, antes de la apertura de la obra, que ha sido recepcionada por los técnicos de la empresa Conglomerados los Seranos del grupo Eiffage, que han ejecutado el proyecto; el arquitecto municipal y el concejal de Urbanismo, Guillermo Martínez, los vecinos y vecinas paseaban por los alrededores y curioseaban por esta nueva infraestructura, que linda con el cauce del río Túria y que ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros de fondos municipales.

"Hacía falta. Es más fácil, más cómoda y mejor"

"Hacía falta", era el comentario generalizado. José María paseaba a su perro y decía que la entrada y la salida al pueblo será "más fácil, más cómoda y mejor". Manuela es vecina del barrio Socusa desde hace más de cuarenta años y comenta que se alegra mucho por los vecinos de Rafael Valls, porque "lo han pasado muy mal". "Esta obra es progreso y hay que avanzar. En la otra cara de la moneda, es verdad que nos quitarán la tranquilidad de este barrio, porque pasarán más coches por aquí. Eso es así", decía la vecina. Mientras habla saluda a Pilar, que también se para. "Esto está mejor que estaba y descongestionará de tráfico el pueblo, es estupendo", completaba Pilar a este diario.

Ronda norte de Manises en una imagen tomada este viernes. / Daniel Tortajada

Juanjo, otro vecino, estaba de pie, al sol, y mirando la ronda con concentración. ¿Qué le parece?, pregunta Levante-EMV. Es claro: "Lo veo muy bien, es un beneficio para el barrio, da calidad a las viviendas y mejora las comunicaciones. Es un progreso para el pueblo y da calidad de vida al barrio", decía Juanjo. Además, señalaba que antes de la ronda, "esto era una selva, estaba abandonado", recuerda. Manu, otro vecino, paseaba el perro y coincidía, "esto realza el barrio y ha quedado bonito. Hacía bastante falta".

Pablo y Agustín paseaban por la ronda y comentaban absolutamente todos los detalles, buscando las imperfecciones en los acabados, pero también alegrándose por una obra que consideraban necesaria. "Tenía que haber estado hace años, porque Rafael Valls era un embudo tremendo", reflexionaban ambos hombres.

Pablo y Agustín en su paseo matutino por la nueva ronda norte de Manises. / L-EMV

Trabajadores que vienen a diario: "Nos vendrá genial"

Por su parte, María Jesús y Bernardo también se acercaron a la ronda para ver cómo había quedado. Viven en Mislata, pero trabajan desde hace décadas en Manises. Señalan que esta nueva ronda descongestionará mucho el tráfico desde Paterna, donde se creaban colas por la mañana, lo que a ellos le ha hecho entrar por Quart de Poblet cada mañana para evitar retenciones. "Nos viene genial, creemos que mejorará mucho el tráfico por las mañanas", zanjan.

'Rajola' valenciana de Manises para la placa de la ronda Jaume I Tal como ha podido saber este diario, la mayoría de materiales que se han empleado en la obra son valencianos. Así como el cemento es de Quart de Poblet, la placa con el nombre de la ronda norte (que no es otra cosa que la continuación de la Ronda Jaume I) está hecha con cerámica de Manises, concretamente, en el taller de la cerámica valenciana de José Gimeno de Manises.

Ronda Jaume I de Manises, con cerámica autóctona de José Gimeno. / Daniel Tortajada

Al final de la ronda está el polígono del Barranquet y David Vidal trabaja con su equipo. Descargan material de un camión. A preguntas de este diario, señalaba que para entrar y salir la ronda es mucho más cómoda, pero para maniobrar y poder trabajar no saben cómo resultara. "No hay sitio para poder arrimar vehículos pesados para trabajar, pero todo es ver cómo se da en el día a día. Para los accesos, eso sí, es maravilloso", zanjaba.

El polígono el Barranquet junto a la nueva ronda norte visto desde la calle Constitución de Manises. / L-EMV

Rafael Valls será de un solo sentido

Por otra parte, según ha podido saber este diario, las obras en la calle Rafael Valls empezarán este lunes que viene, 23 de febrero, para convertir esta vía en una de un solo sentido y de salida de Manises hacia Paterna. Asimismo, estas obras implicarán ampliar el espacio para peatones con separadores de la carretera, que a partir de entonces será de un solo sentido. Con todo, sí habrá un acceso de entrada desde el puente de Manises reservado para vecindario que se hará por la calle Norte.